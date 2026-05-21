La FFyL-UACH celebra centenario de Federico Ferro Gay y su legado académico

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua llevó a cabo la conmemoración del centenario de Federico Ferro Gay, con el propósito de honrar su memoria, reconocer su aportación académica y destacar la herencia humanista que continúa vigente en la formación universitaria.

Durante el encuentro, el Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos, rector de la UACH, expresó que reconocer la memoria de un maestro dedicado al pensamiento y a las ideas, representa valorar el legado de quienes dedicaron su vida a compartir conocimiento y fomentar la reflexión crítica. Recordó que, en 1963 Federico Ferro Gay, junto a destacados chihuahuenses como José Fuentes Mares, participó en la creación de la Facultad de Filosofía y Letras, como un espacio centrado en el humanismo y la cultura.

Añadió que Ferro Gay fue formador dentro y fuera de las aulas, a través de disciplinas como el Derecho, los idiomas, la historia y la filosofía, siempre promoviendo la humildad en el pensar y en el actuar. Señaló que para la UACH es motivo de orgullo contar con figuras que pusieron su intelecto y vocación al servicio del conocimiento crítico y universal.

Por su parte, el doctor Javier H. Contreras Orozco, director de la FFyL, destacó que la figura de Federico Ferro Gay no pertenece únicamente a esta unidad académica, sino a toda la universidad y a generaciones de profesionistas que recibieron su influencia intelectual. Recordó que sus clases eran auténticas lecciones para filosofar y vivir con modestia y serenidad, además de que su dominio de diversos idiomas permitía comprender el origen de las palabras y sus contextos.

“Sus enseñanzas y reflexiones permanecen aquí”, expresó el director, al señalar que este homenaje representa un acto de justicia y reconocimiento hacia quien participó en la fundación de la facultad.

El Mtro. Heriberto Ramírez Luján, coordinador del homenaje, destacó que este es un acto simbólico profundamente merecido y de gran relevancia para la comunidad académica. Señaló que, Ferro Gay dejó la posibilidad de pensar y dialogar filosóficamente desde Chihuahua, además de mantener una tarea intelectual con responsabilidad incuestionable.

A su vez, el Lic. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, secretario de Educación y Deporte, indicó que Federico Ferro Gay fue una figura imprescindible para el pensamiento humanista en México, cuyo legado trascendió las aulas para convertirse en referente intelectual y cultural. Añadió que enseñar filosofía implica formar ciudadanos capaces de cuestionar, comprender y transformar la realidad.

En representación de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la maestra Mayola Renova González comentó que el legado de Federico Ferro Gay continúa como un espacio vivo de reflexión. Explicó que el maestro concebía la filosofía como un tránsito humano que conduce de las sombras hacia la verdad, iluminado por el conocimiento y acompañado de la responsabilidad ética de compartirlo con los demás.

Finalmente, se compartieron testimonios de personas que convivieron con Federico Ferro Gay en espacios académicos y personales, quienes coincidieron en que su pensamiento y su vocación docente dejaron una huella imborrable en la vida cultural y universitaria de Chihuahua. Cabe mencionar que la conferencia inaugural estuvo a cargo del Dr. Adrián Rentería Díaz.