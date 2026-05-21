No descarta Maru Campos buscar posición política para 2027

La gobernadora María Eugenia Campos Galván expresó que no descarta buscar una posición política para el 2027.

En entrevista para Adela Micha conversó que con su fallecido esposo, Don Víctor Cruz Russek había hecho planes de viajar y de vivir una vida más tranquila:

“Había hecho planes con Víctor para irnos a viajar y para irnos a vivir al rancho y hacer la vida más tranquila, pues ese plan terminó. No descarto el buscar alguna posición política para el 27, se abren varias posibilidades”.

Asimismo, aseguró que no le interesa buscar un puesto político para gozar de fuero político pues cuando fue víctima de persecusión política por el entonces gobernador Javier Corral Jurado, ella era alcaldesa de la ciudad de Chihuahua y no gozaba de fuero.

“Cuando me persiguieron con el tema de Javier Corral, yo era alcaldesa y no tenía fuero. No me importa el fuero”.