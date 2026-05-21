Habría negociado Ariadna Montiel con el crimen para ganar municipios de la Sierra, Morelos y Gpe. y Calvo

La gobernadora María Eugenia Campos Galván manifestó que en el vox populi, se dice que diversos municipios de la región serrana fueron ganados por Morena tras un pacto al que habría llegado Ariadna Montiel Reyes, actual dirigente nacional del partido, con la delincuencia organizada.

En entrevista con Adela Micha, Maru Campos señaló que entre lo que se habla por la región serrana es que Ariadna Montiel tiene un acuerdo de no molestar a los grupos de la delincuencia organizada y en este sentido, aclaró que es dicha zona la más conflictiva de la entidad, lejos de lo que se registra en Ciudad Juárez.

Asimismo, mencionó que en el municipio de Morelos, donde tuvo lugar el operativo para desmantelar el narcolaboratorio, hay un alcalde al que nadie le ha podido hacer competencia electoral porque está rodeado de la delincuencia organizada.

La mandataria recordó que hace unos días se registró un doble asesinato en San Francisco del Oro, de dos masculinos que residían en Guadalupe y Calvo, en una pista de aterrizaje conocida como “El Frisco” que de manera preliminar apunta a uma venganza entre grupos delincuenciales.

“Chihuahua no quiere que Ariadna Montiel gobierne Chihuahua, ni que Morena gobierne Chihuahua, porque esto es Vox Populi, al igual que Andrea Chávez, que saben que si Andrea Chávez está en la boleta y tiene alguna posibilidad de ganar, pues La Barradera es quien va a gobernar el Estado de Chihuahua. Andrea igual a Barredora, igual a Adán Augusto”.