Sentenciado por robo a una vivienda en Parral

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo una sentencia condenatoria de dos años y seis meses de prisión, dictada en un procedimiento especial abreviado, en contra de Samuel R. E., alias “El Samy”, por el delito de robo con penalidad agravada.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el 14 de octubre de 2025, el hoy sentenciado se introdujo de manera ilegal a un domicilio ubicado en la colonia Che Guevara, de donde sustrajo diversos objetos, provocando a la víctima una afectación patrimonial.

Ante el cúmulo de pruebas presentadas por el Ministerio Público, Samuel R.E., solicitó la terminación anticipada de su proceso, aceptando su responsabilidad por el citado hecho delictivo, para recibir la sentencia dictada por el Juez de Control que conoció la causa penal.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de procurar justicia a las víctimas de los delitos económico- patrimoniales, garantizar la reparación del daño y aplicar el castigo correspondiente a los infractores.