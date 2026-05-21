Fortalecen organismos del CCE y Poder Judicial mecanismos de mediación para mejorar productividad y bienestar social

Los presidentes de los diversos organismos empresariales que integran el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Chihuahua sostuvieron una reunión de trabajo con autoridades del Poder Judicial del Estado, encabezada por los magistrados Rubén Aguilar Gil y Francisco Javier Acosta Molina, así como con Eduardo Gómez Bustamante, representante del Órgano de Administración, con el objetivo de conocer y fortalecer los mecanismos de mediación y solución alterna de controversias que permitan reducir procesos judiciales y generar mayores condiciones de estabilidad para las empresas, sus colaboradores y las familias chihuahuenses.

Durante el encuentro participaron también mediadores públicos registrados, quienes expusieron las herramientas y beneficios que ofrece la mediación para atender conflictos de carácter mercantil, civil, familiar e incluso penal, antes de llegar a procesos judiciales prolongados.

El presidente del CCE Chihuahua, Leopoldo Mares, destacó la importancia de este acercamiento institucional y reconoció la apertura del Poder Judicial para trabajar de manera coordinada con el sector empresarial.

“Fue una reunión muy productiva porque refleja la disposición del Poder Judicial para generar esquemas que ayuden a las empresas y a las personas a resolver conflictos de manera más ágil y eficiente, evitando costos innecesarios, desgaste y pérdida de productividad”, expresó.

Mares Delgado señaló que estos mecanismos no solo benefician a las empresas en términos operativos, sino que también impactan positivamente en el bienestar emocional y familiar de las y los colaboradores.

“Cuando una persona enfrenta un problema legal, familiar o mercantil, eso también repercute en su entorno laboral y en su tranquilidad. Acercar herramientas de mediación pública y privada puede ayudar a resolver conflictos antes de que escalen, generando mejores condiciones para las familias y para el desempeño dentro de las empresas”, añadió.

Asimismo, destacó que este tipo de esfuerzos permitirá a las cámaras y organismos empresariales impulsar convenios de colaboración con el Poder Judicial para acercar servicios de mediación a sus empresas afiliadas, fortaleciendo así la eficiencia, la certeza jurídica y la cultura de diálogo.

Desde el CCE Chihuahua se reiteró la importancia de seguir construyendo puentes de colaboración entre instituciones y sector productivo, impulsando acciones que fortalezcan el Estado de Derecho, la competitividad y el desarrollo social de Chihuahua.