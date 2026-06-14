Partidazo entre Países Bajos y Japón; empatan a dos goles en Dallas

El debut de Países Bajos y Japón en el Mundial 2026 nos regaló un partido lleno de emociones desde el Estadio de Dallas, que terminó con un vibrante empate 2-2.

Aunque la “Naranja Mecánica” llegaba como favorita y controló el balón desde el pitazo inicial, se topó con un equipo nipón disciplinado que nunca bajó los brazos y demostró que será un rival muy incómodo en el Grupo F.

A pesar de los constantes intentos por las bandas y de tener arrinconado a su rival, la falta de puntería y la gran actuación del portero japonés, Zion Suzuki, mantuvieron el marcador en cero. Japón esperó pacientemente, apostando por el orden defensivo para frustrar los ataques europeos antes de irse al descanso.

El capitán Virgil van Dijk abrió el marcador al minuto 50 con un potente cabezazo, pero la alegría duró muy poco, ya que Keito Nakamura empató el juego con un gran disparo al 57′. El partido se rompió y se volvió de ida y vuelta hasta que Crysencio Summerville, con un golazo espectacular por la banda al 64′, le devolvió la ventaja a los europeos.

Cuando parecía que Países Bajos se llevaba los tres puntos, el técnico cometió el error de echar a su equipo hacia atrás para defender el resultado. Japón adelantó sus líneas con valentía y, a solo dos minutos del final (88′), Daichi Kamada apareció en un cobro de tiro de esquina para empujar el balón al fondo de la red y sellar el 2-2 definitivo, rescatando un punto de oro para los “Samuráis Azules”.