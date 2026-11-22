La Fiscalía General del Estado, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra de José Iván S.S., por el homicidio de Omar Antonio V.M., cometido el 14 de noviembre del presente año, en el camino de terracería que conduce a la comunidad de Roncesvalles, municipio de Matamoros.



En la continuación de la audiencia inicial, un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, acreditó la probable responsabilidad del imputado, quien de acuerdo con las indagatorias ministeriales privó de la vida a la víctima disparándole con un arma de fuego,



Como resultado de una efectiva investigación realizada por esta representación social, el presunto fue identificado y detenido en ciudad Juárez dos días después de que se cometió el homicidio.



Tras analizar la información expuesta por el Ministerio Público, el Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.



Gracias al trabajo del Ministerio Público, se logra llevar ante la justicia a quienes agravian a la sociedad y reitera su compromiso para continuar las investigaciones hasta que se esclarezcan totalmente los hechos y se alcance además la reparación del daño a las víctimas familiares.



**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).