La Fiscalía General del Estado, cumplimentó una orden de aprehensión a Eleazar A.L., quien aparece como probable responsable del delito de violación con penalidad a agravada, cometida en la comunidad de Rocheachi, municipio de Guachochi.



De acuerdo con las investigaciones ministeriales, entre los meses de febrero y abril del presente año, el masculino detenido, agredió sexualmente a la víctima, de tres años de edad.



Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron a la citada persona en calles de la colonia Deportiva, en el citado municipio y, poniéndolo a disposición del Juez de Control, para ser llevado a la audiencia de formulación de imputación.



Con estas acciones se brinda a las víctimas de grupos vulnerables el acceso a la justicia y se ratifica el compromiso de representar a la sociedad en los tribunales para obtener el castigo para quienes atentan contra la integridad de las y los menores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).