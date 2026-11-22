El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, informa la segunda parte de escuelas beneficiarias de los programas “Infraestructura Educativa 2026” y “Escuelas Competitivas 2026”, con una inversión conjunta de más de 2.4 millones de pesos para mejorar las instalaciones y el equipamiento de planteles educativos públicos.

En el programa Infraestructura Educativa 2026, el cual es una colaboración entre Gobierno Municipal, Gobierno del Estado y la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC), se incorporan cuatro escuelas, con una inversión de 1 millón 738 mil 863 pesos, para realizar los siguientes trabajos:

1. Jardín de Niños Praxedis G. Guerrero: remodelación de cancha de usos múltiples para inclusión.

2. Primaria Insurgentes: rehabilitación eléctrica.

3. Primaria Leyes de Reforma: contenedor de agua e instalación hidráulica.

4. Primaria Rotaria 2 Nayo Revilla: rehabilitación del sistema eléctrico.

Por su parte, el programa Escuelas Competitivas 2026 suma ocho planteles a su segundo listado de beneficiarios, con una inversión de 758 mil 291 pesos. Los apoyos autorizados contemplan equipamiento y materiales para fortalecer las actividades escolares:

1. Preescolar Paulo Freire: un módulo de juegos, dos escritorios, cinco sillas plegables y un pulverizador de pintura eléctrica tipo avispa.

2. Preescolar Marta Andrade del Rosal: cinco minisplits y un módulo de juegos.

3. Preescolar México 91: ocho minisplits de dos toneladas.

4. Primaria Praxedis G. Guerrero #2444: cinco televisiones de 55 pulgadas, una impresora y un minisplit de una tonelada.

5. Telesecundaria #6008: dos minisplits de dos toneladas, un minisplit de una tonelada, un televisor de 50 pulgadas, dos bocinas, dos micrófonos, un amplificador, una laptop y dos avispas para aplicar pintura.

6. Primaria Club de Leones #2327: 12 televisores de 65 pulgadas.

7. Preescolar Emma Godoy: un módulo de juegos.

8. Primaria Abraham González #2383: 12 televisores de 65 pulgadas.

Con estos apoyos, el Gobierno Municipal suma esfuerzos para atender las necesidades de las comunidades escolares, mediante obras de infraestructura y la entrega de equipamiento que permita contar con espacios más funcionales y adecuados para las actividades académicas de niñas, niños y jóvenes.

Para más información, comunícate al 614-200-4800 o 072, extensiones 6509 y 6517 o acude a la Dirección de Desarrollo Humano y Educación en calle Segunda número 4, colonia Centro, segundo piso, en un horario de lunes a jueves de 9:00 am a 3:30 pm y viernes de 9:00 am a 14:00 pm.