El diputado federal Sergio Mayer desmiente haber solicitado licencia en el Congreso para participar en una producción televisiva de entretenimiento.

El legislador sostiene que las grabaciones concluyeron con anterioridad y rechaza las versiones difundidas sobre un nuevo abandono a sus obligaciones parlamentarias.

El proyecto en cuestión contempla una bolsa de 2 millones de pesos para el ganador entre 12 concursantes. La emisión tiene programada su salida al público este 18 de diciembre de 2026 bajo la conducción de Adela Micha.

Registros de asistencia del recinto legislativo señalan que el funcionario acumuló presencias en apenas 9 de 62 sesiones antes de tramitar permisos previos durante el año. Las publicaciones en redes sociales revivieron señalamientos ciudadanos por la aparente repetición de ausencias en el pleno.

Mayer asegura que grabó durante el periodo de receso

Mayer publicó declaraciones directas en la red social X para confrontar los señalamientos de abandono de cargo. El actor calificó de falsas las afirmaciones sobre un trámite reciente ante la Mesa Directiva.

“No mientan, si no tienen la información correcta no tienes porque inventar”, escribió el legislador en respuesta a publicaciones digitales. Mayer enfatizó que su labor como representante popular permanece activa y sin solicitudes de suspensión vinculadas al lanzamiento.

El integrante de la Cámara de Diputados precisó que la filmación se llevó a cabo hace un año en diciembre. Explicó que los llamados de producción coincidieron con el periodo oficial en que las comisiones y el pleno entran en pausa constitucional.

“Lo que yo haga en mi tiempo libre es tema mío. Dejen de mentir e inventar”, declaró Mayer en su cuenta personal.

El político acusó a diversos creadores de contenido y medios de comunicación de buscar interacciones digitales mediante versiones distorsionadas de su agenda laboral.

Las aclaraciones buscaron contener las críticas ciudadanas que inundaron plataformas digitales tras la difusión de los promocionales. Frases sobre su presencia fuera del recinto legislativo alcanzaron miles de réplicas en pocas horas.

El formato de competencia involucra a doce figuras públicas

La controversia administrativa se detonó por el anuncio oficial del programa de Netflix “Secreto millonario”. La dinámica consiste en una competencia de engaño y deducción donde 12 personalidades habitan una propiedad aislada mientras descubren quién oculta el dinero.

El elenco reúne a personalidades del entretenimiento y las redes sociales como Susana Zabaleta, Paola Rojas, Lupita Villalobos, Yordi Rosado y Paolita Suárez. Cada integrante recibe un cofre al inicio, pero únicamente uno contiene la recompensa económica.

Las reglas del juego estipulan votaciones al cierre de cada episodio para despojar del monto a quien mantenga la custodia del maletín. Esta estructura exige periodos continuos de aislamiento durante el rodaje.

El anuncio marcó el retorno de Adela Micha a la conducción de competencias tras más de dos décadas de encabezar formatos de encierro. La plataforma liberó los adelantos promocionales el 19 de noviembre de 2026.

El historial de permisos legislativos abrió la confrontación con Morena

La confusión sobre una nueva licencia tomó fuerza por los antecedentes administrativos del legislador a lo largo del año. En febrero de 2026, la asamblea autorizó su primera separación por tiempo indefinido para integrarse a La Casa de los Famosos.

Aquella salida a una emisión de Telemundo generó un procedimiento disciplinario en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. El órgano partidista determinó suspender sus derechos al argumentar que antepuso metas particulares al encargo constitucional.

Sergio Mayer defendió su derecho a competir argumentando que la ley le permitía pedir licencia y calificó su intervención como un experimento de observación social. Su suplente Luis Morales Flores asumió temporalmente las votaciones en el recinto legislativo.

La confrontación interna concluyó el 15 de mayo de 2026, fecha en la que Sergio Mayer presentó su renuncia formal e irrevocable al partido guinda.

El político continuó en su curul sin afiliación partidista tras reincorporarse a las sesiones ordinarias.

Los registros parlamentarios documentan una segunda separación del cargo

La actividad en el Congreso federal registró una segunda pausa cuando el diputado solicitó separarse de su cargo a partir del 31 de agosto de 2026. El permiso se aprobó por tiempo indefinido y sin goce de dieta parlamentaria.

Dicha separación coincidió con la preparación de proyectos como “Juego de Villanos” y apariciones especiales en televisión abierta durante el año previo. Los registros parlamentarios no vinculaban ese trámite formal con la emisión anunciada por la plataforma de streaming.

La suma de licencias generó cuestionamientos continuos entre los votantes de su circunscripción por el tiempo efectivo destinado al debate de iniciativas.

Los registros oficiales confirmaron que el suplente mantuvo la representación durante los periodos de ausencia formal.

Sergio Mayer mantiene su postura de que los proyectos pregrabados pertenecen a su esfera privada y carecen de impacto en sus deberes legislativos. Las transmisiones de la competencia comenzarán de manera simultánea a nivel internacional este próximo diciembre.