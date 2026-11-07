Paraguay: juez ordena prisión preventiva para Santiago Peña por caso Ueno Bank

El ex presidente paraguayo Santiago Peña (de frente) y el juez Humberto Otazú en el tribunal de Asunción, el 7 de noviembre de 2026.

Asunción. Un juez ordenó prisión preventiva para ex presidente paraguayo Santiago Peña por presunta responsabilidad en el escándalo del Ueno Bank, tras una audiencia este sábado en la que fue imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio.

“Desde el Ministerio Público se ha planteado imputación en contra del ex presidente de la República, el señor Santiago Peña”, anunció la fiscal Nancy Salomón en conferencia de prensa y añadió que “los hechos punibles” son “lesión de confianza y administración en provecho propio”.

La fiscalía solicitó más temprano además la prisión preventiva y la inhibición de bienes para Peña y para el ex presidente del Banco Central paraguayo Carlos Carvallo, que fue imputado por los mismos delitos que el ex mandatario y comparece esta tarde ante el Ministerio Público.

Peña llegó a la audiencia luego de haber pasado la noche en una unidad militar a la ‌que fue trasladado por ⁠motivos de seguridad desde su domicilio en ⁠Asunción, donde manifestantes que exigían su ​reclusión ​se enfrentaron con ​la policía.

Peña entró a la fiscalía por una puerta lateral pasadas las 11:00 locales (14:00 GMT), para prestar declaración en el marco de una investigación en su contra iniciada el jueves por los supuestos delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio.

El fiscal Christian Benítez, a cargo de la investigación, dijo a la prensa local que en la indagatoria se le expondrían hechos y pruebas.

Nuevo presidente promete devolución de dinero a jubilados

El recién nombrado presidente de Paraguay, Pedro Alliana, anunció que su gobierno garantizará el pago de los haberes y aguinaldos a la totalidad de los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) que fueron afectados por la disolución de Ueno Bank.

El mandatario, que asumió el cargo la víspera, dio el anuncio luego de mantener una reunión en el Palacio de Gobierno de Asunción con el presidente del IPS, Derlis León, para coordinar medidas de contención económica.

El IPS tenía depositados alrededor de 350 millones de dólares de los haberes jubilatorios en Ueno Bank, que quedaron congelado el pasado martes cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció la disolución de la entidad privada.

Por su parte, León informó en conferencia de prensa que los aproximadamente 90 mil jubilados que conforman el padrón cobrarán sus pensiones y el beneficio anual complementario el día 17 de noviembre.

Alliana informó que a la fecha ya se realizaron pagos a un millón 196 mil cuentas de clientes y ahorristas de Ueno Bank por más de 996 mil millones de guaraníes (aproximadamente 160 millones de dólares).

“Nuestra prioridad es que los ahorristas recuperen su dinero (…) Los trabajos continuarán durante todo el fin de semana (…) Seguimos trabajando para dar respuestas y tranquilidad a las familias paraguayas”, escribió el mandatario en su cuenta oficial de X.

Según datos del BCP, Ueno Bank contaba con más de 2. 9 millones de clientes en todo el país, que fueron afectados cuando los fondos quedaron congelados.