Detiene AEI en flagrancia a mujer por posesión de droga

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), detuvieron en flagrancia, a quien se identificó como Paula Idaly M. M., por delitos contra la salud, en la colonia Urbivilla del Cedro, en Ciudad Juárez.

La detención se realizó en el cruce de las calles Cedros del Bosque y Cedros de la Cuesta de, en donde se inspecciono a la mujer de 22 años de edad, asegurándole:

•⁠ ⁠12 envoltorios de plástico transparentes que contienen una sustancia blanca, sólida y granulada con las características de la droga conocida como cristal, con un peso total de 36 gramos.

La detenida, junto con la sustancia asegurada, fue puestas a disposición de un agente del Ministerio del Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía de Distrito Zona Norte para las investigaciones correspondientes.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).