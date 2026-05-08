Pamboleros 1, Educación 0-UGRCH y el adiós a Berdegué-“Soldados” azules-Sheinbaum y su ejército legislativo

Porque tal parece que en este país el futbol es más importante que la educación, ayer la SEP que encabeza Mario Delgado, en el marco de la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, decidió que será el 5 de junio cuando concluya el actual ciclo escolar, es decir, casi seis semanas antes de lo que se tenía previsto, pues la fecha original era el 15 de julio cuando alumnos de educación básica iniciarían el periodo vacacional, sin embargo, con las excusas de la “ola de calor” y la realización del Mundial 2026, la Secretaría de Educación Pública, con la presencia de los 32 representantes de esa dependencia federal, votaron porque el ciclo escolar concluya mucho antes, lo que significa que serán casi tres meses de vacaciones, ya que se tiene previsto que el próximo ciclo inicie hasta el 31 de agosto.

De inmediato los reclamos no se hicieron esperar, como es el caso de la COPARMEX en Chihuahua, otras tantas cámaras empresariales, la CNTE y algunas Secciones del SNTE, quienes observaron una especie de jugada política en esta decisión que también sorprendió a maestros y no se diga madres y padres de familia, los cuales serán los que pagarán las consecuencias, pues ello implica que algunos jefes y jefas de familia tendrán que modificar sus planes laborales y buscar la forma de empatar sus agendas con la de cuidar a sus hijos. Pero vaya, todo sea por el futbol, el aprender puede esperar. Atentamente: Mario Delgado.

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Una semana después de la renuncia de Julio Berdegué a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la 4T, quien hoy saldrá a medios a ofrecer su postura respecto a la salida del sinaloense de esa dependencia federal, es el presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Bustillos, el cual, a pesar de la floja actuación de Berdegué Sacristán al frente de la SADER, siempre se condujo con respeto y paciencia, aunque en ocasiones fuera complicado tener esta última ante las (in)acciones del ya exsecretario, en cuyo paso por esa dependencia federal, la crisis en el campo se agudizó, los precios de producción se fueron por las nubes y la plaga del gusano barrenador se desató.

Sin embargo, la salida a escena que alista Álvaro Bustillos para este día en las instalaciones de la UGRCH no nada más será para hablar de Berdegué, el líder de los ganaderos también ofrecerá más detalles de la posible reapertura gradual de la frontera de los Estados Unidos al ganado chihuahuense, en espera de que el Departamento de Agricultura del vecino país no se arrepienta, sobre todo porque esta semana aparecieron en el país nuevos casos de gusano barrenador, con todo y que Chihuahua sigue libre de esa plaga debido a los esfuerzos de los ganaderos y del Gobierno del Estado, pero como con Estados Unidos nunca se sabe y con la 4T mucho menos, más vale crearse cero expectativas y simplemente seguir trabajando para que así suceda… por el bien del Estado Grande.

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A pesar de que hace unos días fue desmentida por la dirigencia estatal del PAN, en grupos de Facebook y otras redes sociales continúa circulando la imagen que invita a la supuesta marcha de apoyo hacia la gobernadora Maru Campos por su combate al crimen organizado, como respuesta al fiasco que se aventaron los morenistas el lunes con la marcha que exigía a la Gobernadora solicitar licencia por “traición a la patria”. Y es que de nueva cuenta, varios ciudadanos han compartido la invitación a esa supuesta marcha que dicen tener prevista para este sábado en la Glorieta de Pancho Villa, por lo que a ver si no acude uno que otro despistado que asume es real, porque desde el panismo insisten que la convocatoria es falsa y nada tiene que ver con ellos. Chance y en ese teléfono descompuesto reúnen más gente que los morenos.

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Ya que mencionamos a los panistas, la Secretaría de Fortalecimiento del Comité Directivo Estatal enfocó sus baterías esta semana en la región noroeste del estado, pues hubo reuniones en los municipios de Galeana, Buenaventura, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes para reforzar la estructura denominada “Solados” y las acciones de “Toca toca”, que no son otra cosa que militantes azules salgan a las calles y casa por casa realicen labores de acercamiento hacia los ciudadanos. Esa estrategia será replicada en todos los municipios del estado, como un preludio de lo que será el trabajo territorial con miras al próximo proceso electoral.

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Quien ayer convocó a Palacio Nacional a una reunión de cierre de filas a los legisladores de la 4T, es la presidenta Claudia Sheinbaum, encuentro en el que estuvieron senadores y diputados de Morena, Verde y PT, a pesar de las recientes diferencias producto de la reforma electoral, cuyo Plan A, fue bateado en su momento por algunos verdes y petistas que ayer acudieron con Sheinbaum. Sin embargo, tal parece que la herida ya se convirtió en cicatriz y ayer, en primera fila con la Presidenta y a su izquierda, aparecieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y los coordinadores de las bancadas de Morena, Partido del Trabajo y PVEM en el Senado: Ignacio Mier, Alberto Anaya y Manuel Velasco, en ese orden. Mientras que a su derecha se plantó la presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo, seguida por el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, el coordinador de la fracción parlamentaria del PT, Reginaldo Sandoval, la diputada morenista Dolores Padierna y el coordinador de la bancada del Verde, Carlos Alberto Puente Salas. Además, para nadie pasó inadvertido que en el post publicado en las redes sociales de la inquilina de Palacio Nacional, se hizo hincapié a la frase “¡Que viva la soberanía nacional!”, todo ello en el marco de las presiones de Donald Trump de que la 4T combata a los cárteles del narcotráfico y la advertencia de la Fiscalía estadounidense de que irán tras más políticos mexicanos por estar involucrados con el crimen organizado. Nada es coincidencia.