Moscú. Más de 20 personas murieron y más de 80 resultaron heridas tras un atentado suicida con coche bomba dirigido contra una instalación policial en el noroeste de Pakistán, perpetrado durante la oración de este viernes en el interior de la mezquita del recinto, informaron funcionarios de policía y médicos.

Más temprano este viernes, un grupo de terroristas, incluido un atacante suicida, atacó una comisaría en Kohat, como resultado de lo cual murieron 16 personas y más de 50 resultaron heridas​​​.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos en el atentado.

Momentos después, la cifra de heridos se elevó a 80 y tres personas se encuentran en estado crítico. El canal de televisión Geo News detalló que un vehículo cargado de explosivos impactó contra la entrada del recinto y posteriormente detonó.

Tras la explosión, siete milicianos armados irrumpieron en las instalaciones policiales. Las fuerzas de seguridad paquistaníes abatieron a seis de los combatientes, incluidos un terrorista suicida y un francotirador.