Olimpia de Paraguay se refuerza con el neozelandés Tim Payne

Tim Payne, la estrella más impensada en la previa del Mundial 2026, no para de sorprender al mundo fútbol.

El lateral derecho de Nueva Zelanda será nuevo refuerzo de Olimpia de Paraguay tras finalizar su campaña en la Copa del Mundo. El futbolista que disputó la última temporada en Wellington Phoenix se incorporará al gigante paraguayo y disputará la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Nueva Zelanda y Paraguay. 🇳🇿🇵🇾 Del otro lado del mundo, al Club más glorioso del Paraguay. ¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐚𝐥 𝐃𝐞𝐜𝐚𝐧𝐨, 𝐓𝐈𝐌! 💪🏻 🤍🖤🤍 ⸺ New Zealand and Paraguay. 🇳🇿🇵🇾 From the other side of the world, to the most glorious Club in Paraguay. 𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞… pic.twitter.com/OMEp3cpFvC — Club Olimpia (@elClubOlimpia) June 18, 2026

El Decano ya había realizado un sugestivo posteo en su cuenta de X, donde publicó el emoji de un brazo haciendo fuerza junto a la bandera de Nueva Zelanda, sin embargo, este jueves se dio la confirmación oficial mientras el defensor está disputando la máxima cita con su selección.