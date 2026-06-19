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Olimpia de Paraguay se refuerza con el neozelandés Tim Payne

Tim Payne, la estrella más impensada en la previa del Mundial 2026, no para de sorprender al mundo fútbol.

El lateral derecho de Nueva Zelanda será nuevo refuerzo de Olimpia de Paraguay tras finalizar su campaña en la Copa del Mundo. El futbolista que disputó la última temporada en Wellington Phoenix se incorporará al gigante paraguayo y disputará la Copa CONMEBOL Sudamericana.

El Decano ya había realizado un sugestivo posteo en su cuenta de X, donde publicó el emoji de un brazo haciendo fuerza junto a la bandera de Nueva Zelanda, sin embargo, este jueves se dio la confirmación oficial mientras el defensor está disputando la máxima cita con su selección.

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