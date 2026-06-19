Prevén viernes soleado y caluroso en Chihuahua capital; habrá lluvias en la región suroeste del estado

Este viernes, una línea seca y un canal de baja presión sobre el noreste del país, así como inestabilidad atmosférica en altura, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México y la aproximación de un frente frío (fuera de temporada) a la frontera norte del territorio nacional, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el occidente, noroeste, norte y noreste de México; así como rachas de viento de 60 a 80 km/h en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Cielo medio nublado a nublado. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región. Lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Coahuila (noreste y sureste) y Nuevo León (norte y oeste).

Todas las lluvias podrán estar acompañadas con descargas eléctricas y con posible caída de granizo.

Viento de dirección variable de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.