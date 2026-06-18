Se unen policías y ciudadanía para apoyar a Mathias en su lucha contra la leucemia

Con el objetivo de brindar apoyo a Mathias Emiliano Rodríguez García, un niño de 4 años diagnosticado con Leucemia Linfoblástica Aguda, elementos del Grupo de Policía de Proximidad organizan una función de cine con causa para recaudar fondos destinados a su tratamiento médico.

La actividad se realizará el próximo 11 de julio a las 16:00 horas en Cinemex Homero y busca reunir a familias chihuahuenses en una jornada de solidaridad para contribuir con los gastos que enfrenta el menor durante este proceso.

El boleto tendrá un costo de 70 pesos y habrá paquetes con alimentos por 155 pesos. Además, quienes no puedan asistir podrán realizar una aportación económica mediante transferencia bancaria y enviar su comprobante al número 614 283 1327.

Los agentes municipales señalaron que esta iniciativa surge del compromiso de apoyar a quienes atraviesan momentos difíciles, por lo que hicieron un llamado a la comunidad para sumarse y ayudar a que Mathias continúe recibiendo la atención que requiere.

La invitación permanece abierta para todas las personas que deseen participar y aportar su granito de arena a esta causa.