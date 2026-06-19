Allanan casa en Bolivia… y encuentran una coneja consumiendo marihuana

Una coneja presuntamente bajo los efectos de la marihuana fue hallada por las autoridades durante un allanamiento policial en la ciudad boliviana de Tarija, en el sur del país.

La pequeña mamífera fue encontrada junto a dos perras en un departamento donde los uniformados incautaron envoltorios y recipientes con la planta cannabis sativa.

Según el reporte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, la coneja habría estado “expuesta a las sustancias de su entorno”.

“Consumía frecuentemente la yerba”

Por su parte, la fiscal Paola Amparo Gómez refirió que dentro de la habitación donde esta dispersa la marihuana “se encontraba una conejita que consumía frecuentemente la yerba que estaba en el piso. Era su alimento”, publicó El Deber.

Las mascotas fueron rescatadas y puestas a resguardo en la Unidad de Zoonosis del Gobierno Municipal, donde fueron atendidas por un veterinario, que las encontró en buenas condiciones.

En el lugar, según el reporte policial, se incautaron bolsitas, envoltorios, sacos y recipientes con marihuana.

El Ministerio Público abrió investigación por tráfico de sustancias controladas y maltrato animal.