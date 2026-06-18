Trabajando en equipo seguiremos construyendo un mejor Chihuahua: Manque Granados

Manque Granados destacó la importancia del trabajo en equipo para seguir construyendo un mejor Chihuahua, tras participar en la Segunda Sesión del Consejo Consultivo del Consejo de Desarrollo Económico Regional (CODER Chihuahua-Centro), un espacio para construir con los distintos sectores lo que demanda el futuro de Chihuahua capital y el centro del estado.

“Estos espacios son indispensables, porque precisamente hacen de Chihuahua capital un caso único y ejemplar, donde nos podemos sentar los ciudadanos, gobierno, empresarios, la academia, sociedad civil organizada y representantes para trabajar todos hacia la misma dirección”, afirmó la diputada chihuahuense tras el encuentro.

Durante la sesión se abordaron las propuestas y proyectos en marcha de la zona metropolitana, en materia de movilidad, la agenda económica de largo plazo, y los proyectos estratégicos para mejorar la calidad de vida de la gente.

“Estoy convencida de que, si seguimos aplicando esta fórmula, basada en la escucha de todos los sectores, construiremos un mejor Chihuahua”, aseguró Manque Granados.

La reunión fue encabezada por Antonio Valadez, presidente del Consejo; con la participación del alcalde Marco Bonilla, representantes de diferentes organismos del sector empresarial, la academia y de la sociedad civil.