Disfrutan chihuahuenses del segundo partido de la Selección Mexicana en la Fiesta Mundialista en Plaza del Ángel

Miles de chihuahuenses se volvieron a dar cita esta tarde en la Plaza del Ángel para vivir el segundo partido de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026, como parte de la Fiesta Mundialista del Gobierno del Estado.

Niñas, niños, jóvenes y adultos se reunieron para alentar al combinado nacional en su enfrentamiento con el representativo de Corea del Sur, en busca de conservar el primer lugar de grupo y asegurar la clasificación matemática a la siguiente ronda.

Previo al silbatazo inicial, las y los asistentes pudieron participar en las diversas dinámicas que se prepararon para la ocasión, como activaciones físicas y un social running de 3 y 5 kilómetros.

Además bailaron y cantaron con la música en vivo del artista local Francisco Rey, y se divirtieron con las otras actividades disponibles como lanzamiento de penales, futbolito, concursos y juegos en una mini cancha para contagiar la emoción del deporte.

Para que las familias vivan de la mejor manera esta celebración, los partidos se transmiten en una mega pantalla LED de alta resolución, mientras que alrededor de todo el espacio se cuenta con venta de comida, bebidas, snacks y otros artículos para disfrutar en comunidad y compartir el orgullo mexicano.

En días anteriores, el Gobierno del Estado informó sobre la ampliación de la Fiesta Mundialista a 40 días, a lo largo de los cuales se transmitirán distintos partidos, todos los de la Selección Nacional y algunos de interés general incluidas las semifinales y la gran final.

Como actividades complementarias, se podrá disfrutar de clase de jumping el 19 de junio, un concierto de homenaje a Juan Gabriel el 20 de junio con motivo del Día del Padre, así como de intercambio de estampas y concurso de dominadas el 21, entre muchas otras.