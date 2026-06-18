Encabezan Fiscalía y CEAVE mesa de trabajo para atención a familiares de personas desaparecidas en el municipio de Madera

Con el compromiso de garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la búsqueda efectiva, la Fiscalía General del Estado (FGE) llevó a cabo una mesa de trabajo en el municipio de Madera, dirigida a familias de personas desaparecidas de la región.

El encuentro tuvo como objetivo, escuchar de primera mano las inquietudes de las familias, establecer un diálogo directo, transparente, y fortalecer la coordinación interinstitucional para optimizar las acciones de búsqueda.

La mesa de trabajo estuvo presidida por el Fiscal de Distrito de la Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado y la Comisionada de Atención a Víctimas, Norma Ledezma Ortega, acompañados por representantes de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.

Durante la jornada, las autoridades atendieron de manera directa las dudas y planteamientos de los familiares, proporcionando información clara y objetiva. Se establecieron compromisos para dinamizar las líneas de investigación y los protocolos de búsqueda en campo, garantizando que el acompañamiento a las familias sea constante y transparente.

Al respecto, la Comisionada Norma Ledezma subrayó que la coordinación entre las instituciones es fundamental, pero la participación y retroalimentación de las familias, es el motor que permite fortalecer cada una de las acciones que realiza la Fiscalía.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso inquebrantable de continuar trabajando estrechamente con las familias, reconociendo que su participación es fundamental para el éxito de las labores de búsqueda y el acceso a la justicia.