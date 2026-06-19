México y EU avanzan en análisis de reglas de origen

Los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron este jueves avances en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en el marco de las conversaciones sobre reglas de origen para ciertos bienes industriales y la seguridad económica.

En un comunicado conjunto, la Secretaría de Economía de México y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) informaron que llevaron a cabo la segunda ronda de negociaciones bilaterales relacionadas con la Revisión Conjunta del T-MEC del 15 al 17 de junio de 2026, en Washington, D.C.

Además, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, y el representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se reunieron este jueves para discutir la revisión conjunta y las relaciones comerciales bilaterales.

“Durante esta ronda, los equipos de México y Estados Unidos avanzaron en las conversaciones sobre reglas de origen para ciertos bienes industriales y seguridad económica, e iniciaron las discusiones conceptuales sobre agricultura, trabajo y medio ambiente”, dijeron en el comunicado.

Asimismo, abordaron el comercio de acero, aluminio y automóviles. “Las negociaciones se centraron en garantizar que el Acuerdo beneficie a las economías de México y Estados Unidos, y que los beneficios del mismo recaigan principalmente en las partes firmantes”, agregaron.

En particular, México y Estados Unidos acordaron apoyar el establecimiento de un comité para revisar la implementación del Capítulo 12 (Anexos Sectoriales) del T-MEC, con el objetivo de mejorar la compatibilidad regulatoria. La tercera ronda de negociaciones tendrá lugar el próximo mes en la Ciudad de México.

Horas antes de la comunicación final de los gobiernos de México y Estados Unidos, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que los gobiernos de ambos países y el de Canadá definirán el próximo 1 de julio el futuro del T-MEC en una reunión virtual.

“El primero de julio vamos a tener una reunión virtual con nuestros compañeros de Canadá y Estados Unidos; nosotros presentaremos la posición de México y ellos harán lo propio respecto a qué sigue con el tratado de libre comercio”, dijo en un video mensaje desde Washington.

Ebrard explicó que el 1 julio es la fecha para marcar el inicio de la revisión formal del tratado. “Se puede extender automáticamente 16 años, puede mantenerse 10 años con revisiones periódicas y hay diferentes alternativas previstas; vamos a ver ese día cuál de ellas tomamos entre los tres países”, comentó.

Independientemente de ello, el próximo 20 de julio habrá la tercera ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos en la Ciudad de México, en donde, según Ebrard, se van a discutir “textos y contenidos ya mucho más detallados” de lo que ambas partes han conversado desde marzo.

Hasta ahora, la delegación canadiense ha estado ausente de las negociaciones sobre la revisión del T-MEC.

El Artículo 34.7 del T-MEC estipula el 1 de julio de 2026 como fecha para la celebración de la primera revisión conjunta, con el objetivo de evaluar su funcionamiento, formular recomendaciones y, en caso de ser necesario, adoptar medidas pertinentes. Asimismo, las Partes también pueden presentar propuestas al menos un mes antes de la reunión de la Comisión de Libre Comercio.

El T-MEC está programado para finalizar 16 años después de su entrada en vigor (1 de julio de 2036), a menos que las tres partes del T-MEC confirmen que desean continuar el acuerdo a través de un proceso de “revisión conjunta”.

Previamente, Ebrard había informado que México pediría a Estados Unidos la eliminación de los aranceles de la Sección 232 a las importaciones estadounidenses de productos mexicanos como automóviles y acero.

En la anterior ronda, Estados Unidos fijó posiciones sobre reglas de origen del sector automotriz, acero, aluminio y la seguridad económica de la región.

El 10 de junio de 2026, el presidente Donald Trump afirmó que no tenía intención de renovar el T-MEC, argumentando que México y Canadá deben “tratar mejor” a Estados Unidos.

Trump no puede sacar a Estados Unidos del T-MEC sin el consentimiento del Congreso estadounidense, de acuerdo con la Ley de Implementación de este acuerdo comercial.

Disminuye déficit comercial

De acuerdo con cifras de comercio internacional más recientes, México continúa registrando un superávit comercial con los Estados Unidos, disminuyendo de casi 63,000 millones de dólares en el primer trimestre de 2025 a 47,000 millones en el primer trimestre de 2026.

Desde la perspectiva de la consultora Ansley, no es la primera vez que Trump escala la retórica para presionar a sus contrapartes y marcar la agenda de negociaciones, por lo que sus declaraciones dejan entrever que el proceso de revisión/renegociación del T-MEC será profundo y durará más allá del 2026.

Previamente, tanto México como Canadá expresaron en sendas cartas su interés en renovar el T-MEC por 16 años más.

Por su parte, en Dublín, Irlanda, el primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró el fin de semana pasado que no cree que la Administración Trump se interese en realizar grandes cambios al T-MEC. “Estados Unidos ha sido claro. No quieren cambiar la estructura fundamental del pacto”, dijo.

México pagó 22,988 millones de dólares por aranceles en las aduanas de Estados Unidos en los últimos 12 meses concluidos en abril del 2026.

En febrero de 2026, la Administración Trump inició dos investigaciones en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974 sobre el exceso de capacidad industrial y la prohibición de las importaciones de bienes elaborados con trabajo forzoso, lo que podría resultar en aranceles adicionales a las importaciones procedentes de México y otras naciones.