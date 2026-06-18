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Abarrotan aficionados la glorieta de Pancho Villa tras triunfo de México sobre Corea del Sur

Cientos de aficionados se congregaron la noche de este jueves en la glorieta de Pancho Villa para celebrar la victoria de la Selección Mexicana por 1-0 sobre Corea del Sur en la Copa del Mundo 2026.

Desde minutos después de concluir el encuentro, familias, jóvenes y grupos de amigos comenzaron a llegar al emblemático punto de reunión portando banderas de México, camisetas del “Tri” y diversos artículos alusivos a la selección nacional.

Entre cánticos, porras y muestras de entusiasmo, los seguidores festejaron el resultado que colocó al combinado mexicano como líder del Grupo A con seis puntos, acercándolo a la clasificación a la siguiente ronda del torneo.

El ambiente festivo se apoderó de la zona, donde los aficionados entonaron canciones, hicieron sonar cláxones y celebraron el desempeño del equipo dirigido por Javier Aguirre.

Autoridades mantuvieron vigilancia en el sector para garantizar la seguridad de los asistentes y el orden vial, mientras continuaban los festejos por el importante triunfo de la escuadra nacional.

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