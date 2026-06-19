“No hay límites”, dice Trump sobre su “poder”

Preguntado sobre las lecciones aprendidas en la guerra con Irán acerca del ejercicio de la autoridad y sus restricciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió que no ve límites a su poder.

“No hay límites. No”, respondió el mandatario estadounidense en una entrevista con Axios. “Todavía no he aprendido esa lección. Sé que los hay, pero, ya sabe. No hay límites”, añadió.

En este contexto, Trump sostuvo que su país derrotó “militarmente” a la nación persa “por completo”. También afirmó que ejecutó un bloqueo naval con el que “ni un solo barco pudo pasar”. “Algunos lo intentaron. No lo lograron”, dijo, añadiendo que la medida “no duró mucho” y que “sin duda” llevó a Irán “a la mesa” más que antes.

EE.UU. e Irán firmaron digitalmente la madrugada de 18 de junio un memorando de entendimiento, en el que acordaron el alto el fuego, el compromiso de levantar sanciones contra Teherán, establecer un programa definitivo para la reconstrucción económica iraní y el compromiso de la República Islámica a no fabricar ni adquirir armas nucleares.