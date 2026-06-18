“Sigamos sumando esfuerzos por un Chihuahua fregón”: Alex Domínguez se reúne con Reyes Baeza

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alex Domínguez, se reunió este día con el exgobernador José Reyes Baeza, de quien reconoció su voluntad para sumar esfuerzos por “un Chihuahua fregón”.

A través de sus redes sociales, el dirigente estatal priista y diputado federal informó del encuentro que sostuvo con el exgobernador y exfuncionario federal:

“Fue un gusto saludar y conversar con el Lic. José Reyes Baeza Terrazas, exgobernador del estado de Chihuahua.

Siempre es valioso intercambiar ideas y reflexiones con quienes han dedicado parte de su vida al servicio público y al desarrollo de nuestro estado.

Sigamos sumando esfuerzos y diálogo por el Chihuahua fregón que todas y todos queremos”, manifestó Domínguez.