Ohtani lanzó con ampolla y dolor de rodilla; sube su ERA

Un Shohei Ohtani maltrecho ha permitido varias carreras limpias en dos aperturas consecutivas por primera vez en la temporada.

Lanzando con un dolor residual en la rodilla izquierda y una ampolla en el dedo medio de la mano derecha que sangró más tarde en el juego, Ohtani permitió más de una carrera en una entrada por segunda vez en una semana, después de comenzar con cuatro innings sin permitir anotaciones, el miércoles, contra Tampa Bay Rays.

La molestia en la rodilla le hizo perderse un juego en Chicago la semana pasada, y su racha de cuatro victorias consecutivas como abridor se rompió con un compromiso sin decisión en Pittsburgh.

“Es parte del juego”, dijo Ohtani a través de un intérprete. “No hay muchas situaciones en las que uno se sienta al ciento por ciento, así que lo tomé como tal. Es importante que hayamos podido ganar un juego así”.

Ohtani (7-2) permitió cuatro carreras y cinco hits en la quinta entrada con 26 lanzamientos. Pero respondió con una sexta entrada perfecta para completar su actuación en el montículo y se llevó la victoria cuando los Dodgers remontaron con un jonrón de dos carreras de Freddie Freeman para ganar por 5-4 y completar su segunda barrida de la historia contra los Rays.

“Es sólo esa entrada, la quinta, la que no me dejó muy satisfecho, pero, aparte de eso, mis pitcheos fueron buenos y me sentí bastante bien en general”, dijo Ohtani.

Ohtani ha permitido ocho carreras (siete limpias) en sus dos últimas aperturas, después de haber tolerado sólo siete carreras (cinco limpias) en sus primeras 10 aperturas. Su efectividad subió a 1.47, la segunda mejor en las Grandes Ligas entre los lanzadores con al menos 50 entradas trabajadas.