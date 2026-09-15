OCNF, ANUIES y Mujeres condenan feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiante española, en Morelos

Ciudad de México. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Secretaría de las Mujeres condenaron esta tarde el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que se encontraba en Morelos como parte de un intercambio académico y que fue asesinada con arma blanca en el municipio de Cuautla.

“Su feminicidio se suma a los asesinatos de Aylin Rodríguez, Kimberly Ramos y Karol Toledo, estudiantes asesinadas durante 2026, cuyos casos ya habían generado indignación y movilización de la comunidad universitaria. Con Claudia, son cuatro las estudiantes asesinadas en un mismo año, una realidad que exige respuestas institucionales frente a la violencia que afecta a las mujeres jóvenes y estudiantes en Morelos”, sostuvo María de la Luz Estrada, directora de la agrupación.

Aparte, la Secretaría de las Mujeres lamentó “profundamente” la muerte de la joven estudiante española y expresó sus condolencias y solidaridad a su familia, amistades y la comunidad universitaria.

La dependencia consideró que ante estos hechos “es indispensable que las autoridades actúen con perspectiva de género y pleno respeto a los derechos humanos de las víctimas y sus familias a finde garantizar el acceso a la justicia integral”. Reiteró que la vida y la seguridad de las mujeres son prioridad para la actual administración federal.

ANUIES exige investigación inmediata y exhaustiva

La ANUIES repudió el hecho en el que la estudiante de la Universidad de Granada, España, perdió la vida cuando realizaba una estancia de intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y se sumó a la exigencia de la doctora Viridiana León Hernández, rectora de la UAEM, respecto a que la indagatoria sea inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género.

También expresó su “profunda consternación y solidaridad” con su familia, la comunidad estudiantil de la UAEM y la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE).

Reconoció las acciones realizadas por la UAEM para mantener comunicación con la familia, la Universidad de Granada y las autoridades consulares españolas, y subrayó la importancia de preservar en todo momento la dignidad, privacidad y memoria de Claudia Tacoronte Aguilera y de su familia. Reiteró el llamado a “redoblar esfuerzos para garantizar espacios universitarios libres de violencia”.

Estrada, titular del OCNF, apuntó que “si bien la Fiscalía General del Estado de Morelos ha señalado que estos casos son hechos aislados y que no existen elementos para establecer una relación entre ellos, corresponde a las autoridades determinar las circunstancias de cada investigación. Sin embargo, cuatro estudiantes mujeres asesinadas durante un mismo año exigen fortalecer las acciones de prevención, protección y atención, así como revisar las condiciones que permiten que estas violencias continúen ocurriendo.”

Piden revisar Alerta de Violencia de Género

Dijo que esta situación adquiere especial relevancia porque Cuautla es uno de los ocho municipios de Morelos donde fue declarada la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) el 10 de agosto de 2015.

A más de una década de su declaratoria, la persistencia de la violencia feminicida obliga a revisar los resultados de las medidas implementadas. Durante 2025 se realizaron únicamente dos sesiones de seguimiento de la AVGM, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la coordinación institucional, el seguimiento y la rendición de cuentas.

Además, el feminicidio de Claudia ocurre mientras Cuautla se encuentra bajo un operativo especial de seguridad denominado Plan Cuautla. Este contexto hace indispensable que las estrategias de seguridad incorporen acciones específicas y permanentes para prevenir y atender las violencias contra las mujeres.

En ese contexto, el OCNF llamó a la Secretaría de las Mujeres del Estado de Morelos, como instancia responsable de impulsar la política estatal en materia de prevención y atención de las violencias contra las mujeres, para que convoque al Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) de la AVGM a una sesión de trabajo extraordinaria que permita revisar los casos de las estudiantes asesinadas durante 2026, evaluar las medidas de prevención implementadas y determinar acciones urgentes para evitar nuevos hechos de violencia feminicida.

Asimismo, el OCNF exigió al Gobierno de Morelos que informe públicamente sobre los avances y resultados de la AVGM, incluyendo las acciones realizadas en los municipios alertados, el grado de cumplimiento de las medidas establecidas y los resultados obtenidos.

A la fecha, existe una ausencia de información pública suficiente sobre el cumplimiento de la Alerta, lo que limita la posibilidad de evaluar su efectividad y de conocer las acciones que las instituciones están realizando para garantizar la seguridad y la vida de las mujeres.

Llaman a universidades a fortalecer protocolos

Por otra parte, consideró que las instituciones de educación superior también tienen una responsabilidad fundamental.

“Los asesinatos de cuatro estudiantes mujeres durante 2026 hacen indispensable que las universidades fortalezcan sus protocolos, mecanismos de prevención, atención y protección, así como la coordinación con las autoridades. Esta responsabilidad también alcanza a las estudiantes que llegan a Morelos mediante programas de intercambio y movilidad académica.”

El OCNF demandó a la Fiscalía General del Estado de Morelos que los feminicidios de las cuatro estudiantes sean investigados con debida diligencia reforzada, perspectiva de género y máxima rigurosidad; que se agoten todas las líneas de investigación y que sus familias tengan acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral y una participación digna durante todo el proceso.

Asimismo, pidió al Gobierno de Morelos y a las instituciones responsables de la AVGM informar públicamente sobre las acciones implementadas en Cuautla y en los demás municipios alertados, sus resultados y las medidas que serán fortalecidas para prevenir nuevos casos de violencia feminicida.

Convocó a las instituciones de educación superior, particularmente a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a fortalecer sus mecanismos de prevención, atención, protección y acompañamiento para las estudiantes, garantizando protocolos efectivos y con seguimiento institucional.

Subrayó que “la nacionalidad de Claudia ha dado a este caso una dimensión internacional, pero su vida tiene el mismo valor que la de todas las mujeres asesinadas en México. Claudia tenía 21 años y tenía derecho a estudiar, viajar, transitar libremente y regresar a casa, pero ese derecho le fue arrebatado.”

El OCNF reafirmó que la prevención y la actuación oportuna deben ocupar un lugar central en las políticas de seguridad, justicia y educación. No podemos aceptar que la respuesta institucional llegue después de que una mujer ha sido asesinada. Las instituciones tienen la responsabilidad de actuar antes, proteger la vida de las mujeres y garantizar condiciones para vivir, estudiar, trabajar y transitar libres de violencia.