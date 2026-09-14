Tarde sin precipitaciones, pero continúa el pronóstico de lluvias y viento fuerte

Aunque gran parte de este martes ha transcurrido con condiciones secas en la capital y diversos municipios, el pronóstico mantiene la posibilidad de lluvias durante las próximas horas, principalmente en la zona serrana y regiones del noroeste y suroeste del estado, además de fuertes ráfagas de viento.

De acuerdo con el pronóstico, la interacción de una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del Océano Pacífico asociado al monzón mexicano todavía podría generar precipitaciones durante la tarde y noche. Las lluvias más importantes, de entre 25.1 y 50 milímetros, se esperan en Madera, Temósachi, Moris, Ocampo, Uruachi, Chínipas y Guazapares.

Para Chihuahua capital se mantienen probabilidades de lluvias aisladas a dispersas, mientras que en Ciudad Juárez, Ahumada, Delicias, Cuauhtémoc, Aldama, Ojinaga y otros municipios también podrían registrarse precipitaciones. Estas podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo.

El viento también será un factor a considerar durante las próximas horas, con rachas que podrían superar los 55 kilómetros por hora en sectores de Coyame y Nueva Holanda, donde existe posibilidad de tolvaneras. En otras zonas del estado podrían presentarse ráfagas superiores a 35 y 45 kilómetros por hora.

Las temperaturas máximas alcanzadas durante el día fueron de alrededor de 33 grados en Chihuahua, 34 en Ciudad Juárez, 34 en Delicias y Jiménez, mientras que Ojinaga llegó hasta los 38 grados Celsius.

Aunque las condiciones han sido mayormente secas durante buena parte de la jornada, Protección Civil mantiene el llamado a permanecer atentos durante la tarde y noche, debido a que las tormentas pueden desarrollarse de manera puntual y acompañarse de viento fuerte y actividad eléctrica.