Steven Kolb, CEO de la CFDA, agrede a activistas de PETA durante desfile de NY Fashion Week

La Semana de la Moda de Nueva York nos dejó uno de esos momentos que definitivamente no estaban en el programa. Durante el desfile de COS, celebrado este domingo 13 de septiembre, varios activistas de PETA irrumpieron en la presentación para protestar contra el uso de lana en la industria de la moda. Hasta ahí, una protesta dentro de un show puede no ser algo completamente inesperado, pero la situación escaló rápidamente cuando Steven Kolb, presidente y CEO del Council of Fashion Designers of America (CFDA), intervino personalmente. Kolb forcejeó con algunos de los manifestantes; uno de los videos virales muestra a Kolb sujetando a una activista en el suelo. Este video generó una fuerte conversación alrededor de lo ocurrido y, poco después, Steven ofreció una disculpa pública en la que reconoció que su reacción no fue la correcta.

Altercado de PETA en el desfile de COS

Todo pasó en el desfile de COS, una de las marcas que formó parte del calendario de este año de New York Fashion Week. Mientras los modelos caminaban por la pasarela y presentaban la nueva colección de la firma, varios integrantes de PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) irrumpieron en el show. Los activistas llegaron con carteles y mensajes contra el uso de lana en la moda. Uno de ellos incluso logró subir a la pasarela con un letrero que denunciaba el maltrato que, según PETA, sufren las ovejas utilizadas para producir este material. El equipo de seguridad rápidamente retiró al primer manifestante, pero la protesta estaba lejos de terminar. Alrededor de seis activistas de PETA habían conseguido entrar al evento. Algunos incluso habrían logrado pasar como invitados o integrantes del equipo de relaciones públicas. Así que, mientras el desfile continuaba, comenzaron a aparecer diferentes manifestantes en distintos puntos del espacio, gritando mensajes relacionados con el bienestar animal y el uso de lana. Y aquí es donde la situación tomó un giro muy inesperado.

La colección de otoño/invierno 2026 de COS fue irrumpida por protestantes de PETA. (COS)

¿Quién es Steven Kolb?

El hombre que aparece en los videos enfrentándose a los manifestantes es Steven Kolb, CEO y presidente del Council of Fashion Designers of America, mejor conocido como CFDA. Si sigues de cerca la moda estadounidense, seguramente su nombre te resulta familiar. Kolb es una de las figuras más importantes detrás de la organización de la industria de la moda en Estados Unidos y tiene un papel clave en New York Fashion Week. Se incorporó al CFDA en 2006 y se convirtió en su CEO en 2011. Desde entonces, ha estado involucrado en algunos de los proyectos más importantes de la organización, como los CFDA Fashion Awards y el CFDA/Vogue Fashion Fund. Es uno de los principales representantes de la organización de la Semana de la Moda de Nueva York. Y precisamente por eso su reacción llamó tanto la atención.

Steven Kolb ha sido una figura importante en la industria de la moda por muchos años. (Getty Images 2026)

El momento que se volvió viral

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando una de las activistas continuó con su protesta cerca de Kolb. En los videos que comenzaron a circular en Instagram y TikTok se puede ver al ejecutivo intentando quitarle el cartel y sujetándola físicamente. La situación terminó llevando a la mujer al suelo, mientras ella continuaba gritando sus mensajes de protesta. Kolb utilizó sus piernas para mantenerla inmovilizada у también colocó una mano sobre su boca. La activista finalmente logró levantarse y continuó con su protesta antes de ser retirada del lugar. Pero ella no fue la única persona con la que Kolb tuvo un enfrentamiento. Otro de los manifestantes era Mason Melito, activista y campaigner de PETA. En otro video se observa a Kolb sujetándolo mientras intentaba evitar que continuara con la protesta. Eventualmente, el personal de seguridad intervino y se encargó de sacar al activista del espacio. Mientras todo esto ocurría, el desfile continuó. Los modelos siguieron caminando por la pasarela mientras la protesta sucedía alrededor.

La disculpa del CEO de la CFDA

Después de que los videos comenzaran a circular, Steven Kolb se pronunció sobre lo ocurrido. El CEO del CFDA reconoció que su reacción había sido inapropiada y aceptó que no debió intervenir físicamente de esa manera. Explicó que la situación debió haber sido manejada por el equipo de seguridad, que era el personal encargado de responder ante una interrupción de este tipo. El CFDA también respaldó posteriormente esta postura y señaló que Kolb había reconocido que su respuesta no fue la adecuada. La disculpa llegó después de que las imágenes del incidente generaran muchas críticas en redes sociales, especialmente por la manera en la que el ejecutivo sujetó a los manifestantes.

Aunque las protesta llamó la atención, el desfile de COS continuó. (@PETA)

PETA también reaccionó

Por supuesto, PETA no se quedó callada. La organización condenó las acciones de Kolb y señaló que estaba considerando presentar una denuncia ante la policía por lo sucedido. Además, reiteró su llamado a COS y H&M Group para que dejen de utilizar lana. Las pasarelas son espacios de enorme visibilidad y, precisamente por eso, no es raro que diferentes organizaciones aprovechen Fashion Week para llamar la atención sobre sus causas. Pero esta vez, la conversación terminó siendo también sobre la manera en la que una protesta debe manejarse dentro de un evento de moda y sobre quién debe intervenir cuando una situación comienza a salirse de control.

De última hora, la CFDA tomó cartas en el asunto y decidió suspender temporalmente de su puesto como presidente de esta misma. “La CFDA se toma este asunto muy en serio y, en consecuencia, el Sr. Kolb estará en suspensión temporal mientras se espera una revisión exhaustiva” declaró la organización. «Como organización, la CFDA está comprometida a colaborar con voces discordantes para encontrar puntos en común y trabaja para impulsar la industria de la moda estadounidense, defendiendo al mismo tiempo los valores de sus miembros, entre ellos el trato respetuoso hacia los diferentes puntos de vista». A raíz de esto, la gente ha exigido que Steven sea despedido de su puesto.

Un momento inesperado en plena Fashion Week

Lo curioso es que todo esto ocurrió justo cuando el CFDA está intentando impulsar cambios relacionados con el uso de materiales de origen animal dentro de New York Fashion Week. Para esta temporada de septiembre de 2026, la organización implementó una prohibición sobre el uso de pieles de animales reales en los desfiles incluidos en su calendario oficial, aunque existen algunas excepciones específicas. Si algo nos demuestra Fashion Week una vez más, es que nunca sabes exactamente qué va a pasar en la pasarela.