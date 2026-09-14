Invita Secretaría de Turismo al Medieval Game Fest V

La Secretaría de Turismo, a través del programa Chihuahua es para ti ¡Conócelo!, invita a la quinta edición

del Medieval Game Fest, que se realizará el sábado 19 de septiembre, de 12:00 a 21:00 horas, en los

Jardines del Mortero, en Chihuahua capital.

El festival recreará una aldea medieval con mercadillo, bodas temáticas, concursos, gastronomía y

actividades para niñas, niños, jóvenes y adultos.

Durante la jornada habrá tiro con arco, lanzamiento de dardos, juegos de feria medieval, torneos de juegos

de mesa, partidas de rol, acertijos, combates medievales en vivo, danza, música y talleres de oficios.

También se contará con una Aldea Gastronómica con comida al carbón, cerveza artesanal y aguas frescas.

El acceso general tendrá un costo de 250 pesos y el cupo será limitado; la preventa de boletos se anunciará

próximamente y también habrá disponibilidad en taquilla el día del evento.

Para consultar detalles y la programación de otros eventos turísticos, está disponible el calendario oficial en

https://turismodechihuahua.aflip.in/CalendariodeEventos2026, así como las redes sociales de la Secretaría

de Turismo y del programa