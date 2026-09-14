Preparan operativo con drones, patrullas y filtros de seguridad para fiestas patrias

El Municipio alista un operativo especial para reforzar la seguridad durante las celebraciones patrias, con un despliegue que contempla 162 elementos, adelantó el alcalde capitalino Marco Bonilla.

Como parte de la estrategia se establecerán tres filtros de seguridad para controlar los accesos y mantener vigilancia en la zona de mayor concentración de personas. Los puntos estarán ubicados en la calle 11 y Niños Héroes, en el sector de el Centro Histórico en avenida Juárez y 15, en la Aldama y también en la Venustiano Carranza y Allende.

La Policía Municipal participará con 137 agentes, mientras que el Cuerpo de Bomberos dispondrá de 25 elementos. El operativo también contará con 20 patrullas, 10 motocicletas, un centro de mando y remolques móviles, además de tres drones para realizar labores de vigilancia aérea.

Bonilla señaló que el Municipio tendrá bajo su responsabilidad ocho cuadrantes, mientras que el cuadrante principal será atendido por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. El objetivo, indicó, será mantener una cobertura amplia y coordinada para atender cualquier situación que pudiera presentarse durante los festejos.

No obstante, será mañana el comisario Julio Salas quien brinde la información previo a la fiesta patria.