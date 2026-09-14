Respaldará Bonilla a policía que disparó contra hombre armado en el norte de la ciudad

El alcalde Marco Bonilla aseguró que el elemento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) involucrado en un hecho donde una persona resultó lesionada por arma de fuego contará con todo el respaldo de la corporación, al señalar que existen imágenes que deberán ser analizadas por la autoridad ministerial y judicial.

Bonilla explicó que el individuo fue localizado en flagrancia, presuntamente en posesión de un arma de fuego, al exterior de un fraccionamiento ubicado en la zona norte del municipio de Chihuahua. Detalló que en el sitio se cuenta con la grabación de la patrulla de la Policía Municipal, así como con imágenes de las cámaras de vigilancia de vecinos conectadas al sistema de monitoreo.

De acuerdo con el alcalde, en uno de los videos se observa con claridad el momento en que el hombre presuntamente apunta con un arma de fuego hacia el agente municipal, por lo que el policía habría actuado para defender su propia vida.

“Con estas pruebas que son tan contundentes, él y cualquier elemento siempre tendrá nuestro mayor respaldo”, afirmó Bonilla, al señalar que en este tipo de situaciones debe privilegiarse el Estado de Derecho y la salvaguarda de la seguridad de las personas.

El presidente municipal indicó que el caso será consignado jurídicamente para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes por parte de la Fiscalía General del Estado y posteriormente se determine lo conducente. Reiteró que, ante la posibilidad de que un agente pierda la vida durante una intervención contra una persona presuntamente armada, el Gobierno Municipal respaldará a los elementos de la DSPM.