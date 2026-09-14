Aprueban etapa de respaldo ciudadano para iniciativa “Ley Canela”

El Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) aprobó las medidas para coadyuvar con el Congreso del Estado en la etapa de obtención del respaldo ciudadano de la iniciativa denominada “Ley Canela”, que propone reformar el Código Penal del Estado en materia de maltrato, crueldad y violencia sexual contra los animales.

La iniciativa ciudadana fue presentada por Luis Carlos Ceja Hernández ante el Congreso del Estado, instancia que verificó el cumplimiento de los requisitos correspondientes y solicitó al IEE su colaboración para organizar la captación y posterior revisión de los respaldos.

La expresión que se utilizará para recabar los apoyos será: “Apoyo la iniciativa ciudadana para que el Congreso del Estado reforme y adicione diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Chihuahua, en materia de maltrato, crueldad y violencia sexual en contra de los animales”.

Para que la iniciativa continúe su trámite, deberá reunir al menos 3 mil 65 respaldos ciudadanos válidos, equivalentes al 0.1 por ciento de la Lista Nominal considerada para este instrumento. El periodo de captación será del 23 de septiembre al 21 de diciembre de 2026, mediante la aplicación móvil “Apoyo Ciudadano-INE”.

La propuesta legislativa busca fortalecer la protección penal de los animales en Chihuahua y extenderla más allá de aquellos considerados animales de compañía. Entre otros aspectos, plantea distinguir la omisión dolosa de cuidados del maltrato y la crueldad; establecer sanciones de acuerdo con la gravedad de las lesiones y sus consecuencias; regular la reparación integral del daño, e incorporar como delito autónomo la violencia sexual contra los animales.

También propone prohibiciones para que las personas sentenciadas puedan adquirir, adoptar, poseer o mantener animales bajo su cuidado, así como incorporar tratamiento psicológico especializado y medidas de inhabilitación para desempeñar actividades relacionadas con su cuidado o comercialización.

La determinación no implica que el contenido de la iniciativa haya sido aprobado ni que las reformas propuestas ya formen parte del Código Penal. Una vez concluida la captación y acreditado, en su caso, el respaldo requerido, corresponderá al Congreso del Estado analizar, discutir y resolver sobre la propuesta legislativa.

Mediante esta colaboración, el IEE Chihuahua contribuye al ejercicio efectivo del derecho de la ciudadanía a presentar propuestas de reforma y participar directamente en los asuntos públicos del estado.