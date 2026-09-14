Realiza HGZ No. 6 del IMSS en Ciudad Juárez con éxitosu segunda procuración multiorgánica del año

De la procuración se obtuvieron riñones, córneas y tejido óseo.

Para obtener mayor información sobre la donación de órganos y tejidos, se puede consultar al Centro Nacional de Trasplantes en

https://www.gob.mx/cenatra y al IMSS en http://www.imss.gob.mx/salud-en-

linea/donacion-organos.

En el marco del Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos (el 26 de

septiembre), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Chihuahua realizó con éxito la segunda procuración multiorgánica en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 6 de Ciudad Juárez.

Lo anterior fue gracias a la decisión generosa de los familiares de un paciente con muerte cerebral, quienes permitieron que sus riñones, córneas y tejido óseo (hueso) pudieran brindar

una nueva oportunidad a otras personas que se encuentran en espera de un trasplante.

A forma de homenaje, el personal del hospital formó una valla en el pasillo para despedirlo

con aplausos; de esa manera se honró la vida del donador y agradeció a su familia por una

decisión que, aun en circunstancias dolorosas, puede cambiar la historia de quienes esperan

un trasplante.

“En medio de una pérdida tan dolorosa, esta familia tuvo la sensibilidad de pensar en otras

personas y brindarles una oportunidad de vida. Ese acto de amor y solidaridad trasciende la

despedida y deja una huella que puede cambiar para siempre la historia de quienes esperan

un trasplante”, expresó el director del HGZ No. 6, doctor Pilar Everardo Campos Mendoza.

La procuración se realizó en el marco del mes de la Donación y Trasplante de Órganos y

Tejidos, y constituye la segunda que se lleva a cabo en esta unidad hospitalaria, cuando el

pasado 2 de mayo del presente se reactivó el Programa de procuración de órganos con fines

de trasplante.

En el procedimiento participó un equipo multidisciplinario del HGZ No. 6, en coordinación con

especialistas de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del IMSS, en Torreón, Coahuila, quienes realizaron la procuración de riñones y córneas; asimismo, especialistas del

Hospital Universitario, José E. González, de la Universidad Autónoma de Nuevo León de

Monterrey, llevaron a cabo la procuración de tejido óseo.

El IMSS reconoce y agradece profundamente la solidaridad de esta familia y refrenda su

compromiso de fortalecer la cultura de la donación de órganos y tejidos, así como de

acompañar con respeto y sensibilidad a las familias durante estos procesos.

Para obtener mayor información sobre la donación de órganos y tejidos, se puede consultar

al Centro Nacional de Trasplantes en https://www.gob.mx/cenatra y al IMSS en http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos.

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