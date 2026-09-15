Explosión en planta de sal deja tres muertos en Jáltipan

Tres personas murieron y una más resultó lesionada tras el incidente registrado en Emiliano Zapata

Movilización por explosión

Una explosión seguida de un incendio dentro de una planta de sal generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y seguridad en la comunidad de Emiliano Zapata, perteneciente al municipio de Jáltipan, al sur de Veracruz.

El incidente ocurrió al interior de las instalaciones de PMV Minera, donde se reportó una emergencia en un pozo de salmuera con diésel. Elementos de Protección Civil y Seguridad Pública, junto con autoridades municipales de Jáltipan, Chinameca y Acayucan, acudieron al sitio para atender la contingencia.

Reportan víctimas

El alcalde de Jáltipan, Gildardo Maldonado Guzmán, confirmó mediante un video difundido en redes sociales que había personas lesionadas y fallecidas.

El edil explicó que durante su traslado al lugar fue atendido un trabajador que presentaba heridas de gravedad y que fue él quien le informó sobre la existencia de personas muertas y lesionadas.

Posteriormente, el Gobierno de Veracruz estableció como saldo preliminar tres personas fallecidas y una lesionada, quien fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

La gobernadora Rocío Nahle informó que, tras conocer el hecho, instruyó la movilización de recursos estatales y municipales para atender la emergencia.

“Hubo una explosión y he instruido a Protección Civil estatal, así como a Protección Civil de Minatitlán y de Coatzacoalcos, quienes están apoyando para que muevan todos los recursos que hay en el sitio para que presten la ayuda inmediata.”

En la zona permanece instalado un puesto de mando para coordinar las acciones de los cuerpos de auxilio, mientras el área se mantiene acordonada y los equipos de emergencia trabajan para controlar el incendio, que continúa activo.

Piden no acercarse

Las autoridades estatales señalaron que no existe población cercana al punto del accidente ni, hasta el momento, riesgo inmediato para habitantes de la zona.

Aun así, solicitaron a la ciudadanía mantenerse alejada del lugar para evitar riesgos y permitir que los equipos de emergencia desarrollen las labores correspondientes.

El alcalde también hizo un llamado a personas con conocimientos de primeros auxilios para que acudan al Ayuntamiento y colaboren en las tareas de apoyo a los lesionados.

Hasta ahora no se ha informado oficialmente qué provocó la explosión.