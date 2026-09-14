Fortalece FGE profesionalización y bienestar integral de su personal

La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada (FEIVDH), fortalece la profesionalización y el bienestar integral de su personal mediante un proyecto que contempla capacitaciones diferenciadas de acuerdo con las funciones y responsabilidades de sus distintas áreas.

En este marco, personal del Ministerio Público participa en la capacitación denominada “Adaptabilidad, Liderazgo y Resolución de Conflictos en el Entorno Laboral”, impartida por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH).

La capacitación inició este lunes 14 de septiembre y concluirá el 9 de octubre de 2026, con una duración total de 40 horas, distribuidas en cuatro módulos de 10 horas cada uno, en los que se abordarán temas de adaptabilidad y resiliencia, liderazgo y gestión de equipos, así como resolución de conflictos y negociación.

Las actividades se desarrollarán de manera presencial en las instalaciones de la FEIVDH y dentro de la jornada laboral, con el propósito de fortalecer las competencias profesionales del personal sin afectar sus espacios de descanso, recuperación y convivencia familiar.

El proyecto parte de reconocer la alta exigencia operativa y emocional que implica la atención continua a víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, así como el trabajo en contextos de violencia, pérdida y vulnerabilidad.

Por ello, además de la preparación técnica y jurídica, se busca proporcionar herramientas para el manejo del estrés laboral, regulación emocional, resiliencia, comunicación efectiva y resolución asertiva de conflictos, como parte de un enfoque preventivo para favorecer el bienestar emocional y un entorno laboral saludable.

El Proyecto Estratégico contempla la realización de tres cursos de acuerdo con el perfil y área de desempeño del personal de la Fiscalía General del Estado: el que inició hoy, dirigido al personal del Ministerio Público; otro curso dirigido a elementos de la Agencia Estatal de Investigación y personal pericial y forense; y otro para personal administrativo.

Con estas acciones, la FEIVDH busca fortalecer tanto el desarrollo integral de su personal como la calidad de los servicios de procuración de justicia, promoviendo una atención más humana, sensible, empática y digna hacia las víctimas.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso con la profesionalización y el bienestar de sus servidoras y servidores públicos, bajo la premisa de que cuidar y fortalecer a quienes atienden a las víctimas contribuye a construir una institución más humana y eficiente.