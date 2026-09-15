Nominado al Balón de Oro, Quiñones marca con Al Qadsiah en Champions de Asia

El mexicano Julián Quiñones, nominado al Balón de Oro como mejor jugador, anotó el primer tanto del Al Qadsiah de Arabia Saudita en la victoria 2-1 ante Al Wasl en la Liga de Campeones de Asia. Con este gol, el tricolor registró su cuarta anotación de la temporada en todas las competiciones.

Quiñones demostró de nuevo sus virtudes como artillero, al rematar de forma contundente un cabezazo en el área ante la marcación de dos defensores para abrir la pizarra al minuto 57. El otro tanto para el Al Qadsiah llegó de los botines de Mateo Retegui (61).

“Aunque algunos no estemos en Europa, eso no quiere decir que no trabajemos al máximo para estar en el mejor nivel posible. Estar en Europa no es un indicador de que sean mejores que nosotros”, aseguró Quiñones durante la Copa del Mundo 2026, donde también fue el máximo romperredes de la selección mexicana.

El Al Qadsiah inició con pie derecho su primera participación en la Champions de Asia ante su afición que abarrotó el estadio Príncipe Mohamed Bin Fahd. De acuerdo al portal ESPN, Quiñones se convirtió en el segundo tricolor en anotar en este certamen después de que Jared Borgetti lo hizo en la temporada 2005-2006, cuando jugaba para el Al-Ittihad de Arabia Saudita.

Desde su llegada al club saudí, el bicampeón con Atlas ha anotado 66 goles y repartido 13 asistencias en 77 partidos disputados, números que lo colocaron entre los 30 candidatos al Balón de Oro, galardón que organiza la revista France Football.

El próximo partido de Quiñones será el fin de semana que visiten al Al-Kholood Club en duelo correspondiente a la Jornada 8 de la Liga Pro Saudí.