Obtiene UACH segundo y tercer lugar en Congreso Nacional de Anatomía

La Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) participó en el XXXI Congreso Nacional de Anatomía “Dra. María Luisa Zago Berra”, realizado en Puebla, donde representantes de la institución obtuvieron resultados destacados en las categorías de embriología y neurología.

Durante el encuentro, la representación de la UACH consiguió el segundo lugar en la categoría de Embriología, mientras que en Neurología obtuvo el tercer lugar, como parte de las actividades académicas desarrolladas en el congreso nacional.

En el simposio participaron los estudiantes Derek Emiliano Alvarado Espinoza, Paúl Iván Cera Rodríguez, Galia Estrada Durán y Ángel Miguel Mora Villalobos, quienes representaron a la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la UACH.

La participación en este tipo de encuentros permite a la comunidad universitaria presentar sus conocimientos y trabajos académicos ante especialistas y representantes de otras instituciones, además de fortalecer la presencia de la UACH en espacios nacionales relacionados con la formación y el estudio de las ciencias anatómicas.