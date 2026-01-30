Obtiene Fiscalía de Distrito vinculación a proceso de imputados por homicidio en calle Escudero

El delito fue cometido el 5 de enero del año en curso

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, logró acreditar la probable responsabilidad de Abril Mariana S. G., e Iván Gerardo R. P., en un homicidio calificado.

Fueron son imputados por el homicidio de un masculino de iniciales J. H. S., cometido el 5 de enero de 2026, en la calle Escudero a la altura del numeral 611, en la ciudad de Chihuahua.

Delito por el que ambas personas fueron detenidas el pasado sábado 24 de enero, con una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

En la continuación de la audiencia inicial, el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 116/2026, consideró lo expuesto por la representación social para resolver la situación jurídica de los imputados.

Además, el Órgano jurisdiccional sostuvo la medida cautelar de prisión preventiva para los imputados, y estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).