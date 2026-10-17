Obtiene FDZC vinculación a proceso de 3 imputados por robo agravado en Delicias

La Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Robo de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, en el municipio de Delicias, obtuvo la vinculación a proceso de los imputados Emmanuel C. M., Luis Fernando B. C. y Obed David C. A., por el delito de robo agravado, cometido a transeúnte en la colonia Independencia de la ciudad de Delicias.

Con datos de prueba, los agentes del Ministerio Público, acreditaron la probable responsabilidad de los tres imputados, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Abraham González, conocedor de la causa penal 621/2026.

La investigación ministerial, establece que el 7 de octubre de 2026, los imputados utilizaron un objeto con las características de un arma de fuego, para amagar a la víctima y desapoderarlo de su teléfono celular y de unos audífonos, en el cruce de la Avenida 16 de septiembre y calle Morelos, de la colonia Independencia.

Aunque trataron de escapar a bordo del vehículo en el que viajaban, fueron detenidos en los términos de la flagrancia, y puestos a disposición de esta representación social

En la continuación de la audiencia, efectuada el pasado miércoles, quedaron vinculados a proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva, para lo cual el Órgano jurisdiccional, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El trabajo de esta representación social, muestra el compromiso de sus agentes, para formular de manera pronta la justicia, y otorgar la seguridad a la ciudadanía que se ve expuesta a una acción que atenta contra su integridad física y patrimonial.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).