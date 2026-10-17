Hombre es localizado sin vida con dos impactos de bala en la plaza comercial Fuentes Mares

Un hombre de aproximadamente 35 años de edad fue localizado sin vida al interior de un vehículo Ford Fusion de color plata, estacionado al exterior de un restaurante denominado Pizza Domino’s en la plaza comercial Fuentes Mares, ubicada en el cruce de la prolongación avenida Pacheco y el bulevar Fuentes Mares.

Hasta el momento se desconoce si el incidente se trató de un suicidio o de un ataque armado, ya que la víctima presentaba dos impactos de bala en el área de la cabeza. Asimismo, en el lugar de los hechos, a un costado del vehículo, fue localizada un arma de fuego calibre 9 mm.

La zona fue acordonada y asegurada por elementos de la Policía Estatal, mientras que agentes ministeriales de la fiscalía se hicieron cargo de la escena para iniciar con las investigaciones correspondientes.