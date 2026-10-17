Localizan sana y salva a mujer que contaba con reporte de ausencia en Ciudad Juárez

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, localizaron sana y salva a Aida Alejandra V. R., de 45 años de edad, quien contaba con reporte de ausencia interpuesto ayer jueves 15 de octubre, en Ciudad Juárez.

Tras recibir el reporte en el que se mencionaba que fue vista por última vez en la colonia Los Arcos, de inmediato se llevaron a cabo las indagatorias ministeriales y se implementaron los protocolos de búsqueda, logrando localizarla en el fraccionamiento Parajes del Sol.

Como resultado de los actos de investigación, hasta el momento no se establecen indicios de que haya sido víctima de un delito.

Por el contrario, la información recabada hasta esta etapa de la investigación apunta a que su ausencia fue voluntaria.

Durante las diligencias fueron asegurados aparatos telefónicos y documentos personales para fines de la investigación ministerial.

La Fiscalía Especializada agradece a la ciudadanía y a los medios de comunicación su colaboración en la difusión de las pesquisas, cuya participación resulta fundamental para fortalecer las labores de búsqueda y localización de niñas, adolescentes y mujeres en la entidad.