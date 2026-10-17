Condenan a más de 4 años de prisión a sujeto con 150 dosis de metanfetamina en Ciudad Juárez

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Federal en el estado de Chihuahua, obtuvo sentencia condenatoria en procedimiento abreviado contra Cristian “N”, por su responsabilidad en el delito contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio en su variante de venta, previsto y sancionado en el Código Penal Federal.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en noviembre de 2024, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), realizaron la detención de Cristian “N” en la colonia Patria, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en posesión de un pañuelo enrollado que contenía 150 envoltorios con clorhidrato de metanfetamina (cristal), con un peso neto total de 165 gramos.

Derivado de estos hechos, el Ministerio Público Federal, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado emprendió la investigación y ejerció acción penal contra el individuo por el delito referido. Posteriormente, durante la audiencia intermedia, el acusado manifestó su voluntad de acogerse a una forma de terminación anticipada del proceso, mediante procedimiento abreviado, en donde aceptó su responsabilidad penal por los hechos imputados; en consecuencia, la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria e impuso a Cristian “N” una pena de cuatro años, ocho meses y 20 días de prisión, así como el pago de 95 Unidades de Medida y Actualización.

La Fiscalía General de la República (FGR) invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, de forma presencial o anónima en Av. Abraham Lincoln #820, esq. Hermanos Escobar, Fraccionamiento La Playa C.P. 32310, Cd. Juárez, Chihuahua, o se comunique al teléfono 656 6398616, correo electrónico vua.chihuahua@fgr.org.mx.