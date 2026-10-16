“Arturo Medina es un hombre comprometido y trabajador”: ‘Alito’ Moreno respalda a coordinador del GPPRI en Segundo Informe

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, expresó su reconocimiento y respaldo al diputado Arturo Medina, en el marco de su Segundo Informe de Actividades Legislativas y de Gestión, celebrado en Guachochi ante más de 2 mil personas.

A través de un mensaje dirigido al legislador y a las familias de la Sierra Tarahumara, el dirigente nacional aseguró que en el PRI están muy orgullosos del trabajo que realiza Arturo Medina, a quien describió como un hombre comprometido, serio, responsable y trabajador.

Moreno Cárdenas destacó las cualidades personales y políticas del diputado chihuahuense, al tiempo que le manifestó su respaldo desde la dirigencia nacional del partido.

El reconocimiento se dio en el contexto de la presentación de resultados de Medina como representante del Distrito 22, donde informó sobre las acciones legislativas y gestiones realizadas durante sus primeros dos años de trabajo, particularmente en materia de defensa del campo, infraestructura educativa, salud, caminos y atención a las necesidades de las comunidades serranas.

Durante el evento, el legislador también agradeció el respaldo de la dirigencia nacional del PRI, encabezada por Alejandro Moreno, así como el acompañamiento del presidente estatal del partido, Alejandro Domínguez, y de sus compañeros del Grupo Parlamentario priista en el Congreso del Estado.

En su mensaje, Medina reconoció el liderazgo de Moreno Cárdenas y reiteró su compromiso de continuar defendiendo las causas de las familias de la Sierra Tarahumara.

El Segundo Informe reunió a más de 2 mil asistentes, entre ellos presidentes municipales del Distrito 22, gobernadores indígenas, empresarios, representantes de organizaciones campesinas y dirigentes de los comités municipales del PRI de toda la región.

Finalmente, Arturo Medina refrendó su compromiso de continuar trabajando por las familias serranas, manteniendo como prioridades la defensa del campo, el desarrollo de las comunidades y la protección de los derechos de sus habitantes.

“Vamos a seguir caminando juntos. Vamos a seguir juntos. Seguiremos defendiendo la sierra. Porque a la sierra se le cumple”, concluyó el legislador.