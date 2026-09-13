Obispo de Culiacán pide al Cártel de Sinaloa detener la guerra y califica como “pobres” los esfuerzos en seguridad

El obispo de la Diócesis de Culiacán, Jesús José Herrera Quiñónez, hizo un llamado al Cártel de Sinaloa para detener la violencia a dos años de que comenzó su disputa interna y que ha provocado más de 3 mil asesinatos y 6 mil desapariciones en el estado.

Previo al arranque de la marcha por la paz en Culiacán, realizada este domingo, el obispo oficializó una misa en La Lomita en la que expresó la necesidad de que tanto niños como adolescentes tengan la oportunidad de vivir en tranquilidad, así como que de todos los habitantes puedan gozar de seguridad.

Además, durante su discurso, pidió de manera directa a los integrantes de las facciones de Los Chapitos y Los Mayos que se detengan ante el sufrimiento que la inseguridad ha provocado en los habitantes.

“Una palabra a quienes participan en grupos de violencia, estos que están en pugna, una pugna de poder o una pugna de estructuras que causan daño. Deténganse. Miren lo que está ocurriendo. Miren a las familias heridas. Miren a los jóvenes. Miren a nuestra ciudad. Ningún poder, ningún dinero, ningún territorio y ninguna ambición valen más que una vida humana. Todavía es posible cambiar de camino. Todavía es posible elegir la vida”, expresó.

Dijo que se reunió con la gobernadora y le expresó las dos condiciones que Culiacán requiere para alcanzar la paz



Además, el obispo centró su mensaje en la necesidad de que las familias puedan desarrollar de nueva cuenta sus actividades cotidianas con tranquilidad y caminar por las calles en condiciones de seguridad.

“Queremos vivir en paz, queremos calles seguras, familias tranquilas, queremos que nuestros adolescentes, jóvenes y niños transiten por las calles con seguridad, queremos condiciones que garanticen nuestra seguridad”, detalló.

Herrera Quiñónez también informó que este sábado sostuvo una reunión con la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez, a quien le dijo que Culiacán necesita dos cosas para lograr recuperarse de la violencia:

“Si queremos alcanzar la paz: queremos que se nos hable con la verdad y queremos que trabajen por la confianza, que nuestro pueblo vuelva a tener confianza no solamente en nuestras calles, sino también en nuestras instituciones”, expresó.

Calificó como “pobres” los esfuerzos en materia de seguridad



Previo a oficializar su misa, el obispo cuestionó la respuesta de las autoridades frente a la violencia que aqueja a Sinaloa y sostuvo que las acciones gubernamentales han sido “débiles” a dos años de que estalló la guerra del cártel.

En entrevista con Ríodoce, Herrera Quiñónez afirmó que la respuesta de las autoridades para contener la violencia no ha sido favorable debido a que la población sigue con miedo de continuar con su vida ante el temor de ser víctimas.

“Llevamos ya dos años esperando, llevamos dos años luchando, llevamos dos años cuidándonos, pero vemos que los esfuerzos que se han hecho son muy débiles, muy pobres”, aseguró.

También aclaró que no niega la existencia de acciones por parte de las autoridades, pero remarcó que estas resultan insuficientes ante los hechos violentos que no ceden.

“Yo no digo que no haya esfuerzos de las autoridades del gobierno federal, estatal y municipal, pero tiene que haber una respuesta más firme, más decidida”, refirió al medio antes citado.

En la movilización participaron familias, jóvenes, empresarios y colectivos de búsqueda que se reunieron en las calles para exigir seguridad. Esta marcha no es la única que se ha llevado a cabo en la entidad con el mismo objetivo, ya que de manera previa se realizó una en febrero que también reunió a cientos de habitantes.

Martha Elena Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex Sinaloa, habló previo a la marcha de este domingo y expresó que se trataba de un movimiento “por los que ya no están, por quienes siguen esperando a regresar a casa” y por las familias.