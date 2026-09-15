Liga Mx: Comisión Nacional Antimonopolio abre investigación por eliminación del ascenso y descenso

Ciudad de México. La Autoridad Investigadora de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) abrió un expediente de oficio tras dar seguimiento a noticias y llamados de aficionados “por posibles prácticas monopólicas en el mercado de futbol profesional en México”, el cual está enfocado en la eliminación del ascenso y descenso en la Liga Mx.

“La Autoridad Investigadora decidió iniciar esta investigación tras dar seguimiento puntual a hechos y conductas que podrían constituir prácticas monopólicas relativas, es decir, conductas de abuso de poder de mercado que pudieran estar afectando el mercado de futbol en el país”, apuntó la institución en un comunicado.

La investigación de oficio está identificada con el número de expediente IO-001-2026, por la posible comisión de prácticas monopólicas relativas en el mercado de “afiliación, organización y acceso a competiciones de futbol profesional federado en México, así como servicios similares o relacionados”.

La CNA indicó que tras el procedimiento de investigación y, en su caso, el procedimiento subsecuente, se acredite la responsabilidad de algún agente económico, puede imponer sanciones de hasta el 10 por ciento de sus ingresos anuales y ordenar la corrección o supresión de la práctica anticompetitiva.

La Liga Mx suspendió en 2020 el ascenso y descenso como medida paliativa ante los estragos de la pandemia. Había asegurado que reabriría este formato después de seis temporadas, pero a partir del torneo Apertura 2026 anunció que ese sistema no era parte de su reglamento.

Los equipos de la Liga De Expansión Leones Negros, Cancún, Atlético de Morelia, Atlético La Paz y Mineros esperan una resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo para que se restablezca el ascenso.