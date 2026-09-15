¿Qué es Macondo Park? Te contamos todos los detalles de la experiencia que Shakira ha montado en Madrid

Shakira ofrecerá 12 conciertos y acompañará su residencia con un espacio dedicado a la música, el arte, la literatura y la gastronomía.

Shakira ya está en Madrid, donde se prepara para iniciar una nueva etapa de su gira Las Mujeres ya no lloran World Tour. Sin embargo, su paso por España no se limitará a los 12 conciertos que ofrecerá entre septiembre y octubre. La cantante también llevará a la capital española una propuesta cultural que busca reunir distintas expresiones de la identidad latina.

Shakira convierte su residencia en Madrid en una celebración de la cultura latina

El proyecto, llamado ES LATINA, tendrá como uno de sus principales atractivos a Macondo Park, un espacio inspirado en el universo literario de Gabriel García Márquez. La iniciativa pretende ofrecer al público una experiencia que combine música, arte, literatura, gastronomía, moda y cine.

A su llegada a Madrid, Shakira explicó qué podrán encontrar los visitantes en este espacio y destacó el valor de las tradiciones que forman parte de la cultura latinoamericana.

Shakira (Instagram)

“Uy, tantas cosas. El poder de nuestra cultura. Lo que nos hace humanos, lo que nos hace vincularnos. Eso que está en nuestro ADN cultural. Que es el saber abrazarnos, el saber el bailar, el disfrutar de una buena conversación”.

Para Shakira, Macondo Park también representa una oportunidad para reencontrarse con otras personas en una época marcada por el uso constante de dispositivos digitales.

“Yo creo que, en esta era digital, donde hay tanta soledad, que es una epidemia silenciosa, estar en un lugar como el que hemos armado, en el que hay cultura, hay arte, hay literatura, hay cine, es una oportunidad magnífica para reconocernos mutuamente esta gran nación latina que somos”.

La cantante quiere que su residencia funcione como algo más que una serie de presentaciones. Su intención es crear un punto de encuentro en el que el público pueda compartir experiencias y acercarse a diferentes manifestaciones de la cultura latinoamericana.

Macondo Park reunirá música, arte y literatura

El espacio estará ubicado alrededor del estadio temporal construido especialmente para la residencia en el complejo Iberdrola Music, en Villaverde. El recinto tendrá capacidad para más de 50 mil personas por noche y fue diseñado para ampliar la experiencia de los conciertos.

Entre las áreas que formarán parte de Macondo Park se encuentra La Biblioteca, un espacio dedicado a escritoras, lectores y actividades literarias. La propuesta contempla un club de lectura, una librería, una cafetería y encuentros con autoras, además de experiencias sonoras inspiradas en la obra de García Márquez.

La oferta también incluirá pabellones relacionados con la gastronomía, la moda, el cine, el arte y la música. A esto se sumarán presentaciones de artistas como Nathy Peluso, Amaia, Guitarricadelafuente, Yerai Cortés y Maro, entre otros representantes de la escena española y latinoamericana.

Shakira ofrecerá sus conciertos los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, así como el 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre de 2026. La residencia comenzará oficialmente el 18 de septiembre y concluirá el 11 de octubre, por lo que Madrid será el único destino europeo de esta experiencia especial de su gira.

Con ES LATINA, la colombiana busca que su estancia en España trascienda el escenario y se convierta en una celebración de la cultura latina. Como explicó, el proyecto apuesta por recuperar momentos de convivencia y conexión a través de la música, el arte, la conversación y las tradiciones compartidas.