Alistan demandas contra Edson Álvarez: productor del documental acusó al futbolista de fraude y secuestro

El conflicto escaló hasta instancias judiciales, otro de los señalados es Jonathan Toache Bedolla, quien en ese entonces era suegro del futbolista

Por Luz CoelloSeguirEscucharPuntosAlistan demandas contra Edson Álvarez: productor del documental acusó al futbolista de fraude y secuestro (REUTERS/Pedro Nunes)

El conflicto por documental de Edson Álvarez escaló este lunes 14 de septiembre luego de que el productor audiovisual Juan José López Ordóñez y su abogado, Gerardo Rincón, hicieran públicas acusaciones por presunto fraude, secuestro y amenazas relacionadas con un proyecto audiovisual sobre la trayectoria del futbolista. Hasta ahora, no existe una resolución judicial pública que determine que Edson Álvarezhaya participado en alguno de los hechos denunciado.

Según con lo que explicó el productor en rueda de prensa, actualmente existen dos carpetas de investigación ante las autoridades correspondientes; una por supuesto fraude y otra por el presunto secuestro de López Ordóñez. Además, el abogado anunció que preparan una tercera denuncia por amenazas, mientras el jugador ya negó cualquier vínculo con esos señalamientos.

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Según la versión del productor, el origen del conflicto está en un documental que realizó durante cerca de dos años sobre la carrera de El Machín, desde sus inicios en Tlalnepantla hasta sus etapas con Pachuca y América, antes de su consolidación en el futbol internacional.

López Ordóñez afirma que ese trabajo implicó una inversión de 3.5 millones de pesos, monto que ahora reclama como adeudo. También sostuvo que durante ese periodo mantuvo cercanía con el futbolista y con quien entonces era su familia política.

En ese contexto, señaló que el proyecto se habría realizado con conocimiento de Álvarez por medio de Jonathan Toache Bedolla, identificado en su relato como su entonces suegro y como una persona con carta poder para gestionar ciertos asuntos.

Qué denuncia el productor sobre el documental

La versión de López Ordóñez indica que el documental no se concluyó y que la relación entre las partes se deterioró. A partir de ese momento, dijo, el conflicto dejó de centrarse solo en lo económico y derivó en hechos que ahora busca llevar ante las autoridades.

El abogado fijó la postura legal del caso durante la conferencia. “Tenemos denuncias por fraude y secuestro en contra de Edson Álvarez y quienes resulten responsables”. Soccer Football – International Friendly – Mexico press conference – Pasadena, California, U.S. – May 29, 2026 Mexico’s Edson Alvarez during press conference. REUTERS/Arafat Barbakh

La existencia de una denuncia o de una carpeta de investigación no implica por sí misma responsabilidad penal. Hasta este momento, no hay una resolución pública que establezca que el futbolista cometió alguno de los delitos señalados.

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La denuncia contra Edson Álvarez por presunto secuestro y amenazas

López Ordóñez relató que lo interceptaron en la Ciudad de México y que lo trasladaron contra su voluntad hacia la zona oriente de la capital. Según su testimonio, permaneció privado de la libertad durante seis horas.

En su narración, aseguró que durante ese lapso lo amenazaron, lo sometieron y lo obligaron a firmar documentos. También afirmó que una de las personas que lo retuvo le colocó una jeringa en el cuello, aunque dijo desconocer qué sustancia contenía.

El productor ubicó el inicio del episodio en la zona de Polanco y señaló que terminó horas después en otro punto de la capital. Durante la conferencia, relacionó ese hecho con personas del entorno de Edson Álvarez, pero no presentó de manera pública una prueba concluyente que establezca que el jugador ordenó, participó o conoció del presunto secuestro.

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También aseguró que las amenazas habrían continuado después de que decidió acudir ante las autoridades y seguir con sus denuncias. Por esa razón, su abogado explicó que alistan una nueva acción legal.

López Ordóñez dijo que su principal preocupación es su seguridad y la de su familia, además de la situación económica que, según afirma, atraviesa a raíz del conflicto. “No quiero terminar una carrera, no quiero hacerle daño a nadie; simplemente estoy levantando la voz porque vivir con miedo y en una situación económica como la que estoy viviendo es muy serio”. El jugador del West Ham respondió a las acusaciones en su contra. (IG Edson Álvarez)

La respuesta de Edson Álvarez y el estado del caso

Por su parte, Edson Álvarez rechazó a través de redes sociales cualquier relación con el presunto secuestro. El pasado 10 de septiembre, el futbolista difundió un posicionamiento en el que negó de forma categórica su participación y sostuvo que, si existen elementos que acrediten alguna conducta indebida de su parte, deben presentarse ante las autoridades correspondientes.

También informó que su equipo legal analiza acciones contra quienes difundan acusaciones que considere falsas. Durante la conferencia, Rincón fue cuestionado sobre la posibilidad de una orden de aprehensión contra el jugador, pero no lo confirmó y respondió que corresponde a la Fiscalía definir el rumbo de las investigaciones.

Por ahora, no puede afirmarse que exista una orden de aprehensión contra Edson Álvarez ni una extradición desde Reino Unido. El caso sigue en una etapa inicial, con denuncias en curso y sin una determinación pública que cierre la disputa.