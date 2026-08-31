Dictan 6 meses de prisión preventiva a conductor desnudo que provocó choque mortal

La primera audienca en contra del conductor que manejaba desnudo y provocó el choque mortal en la avenida Haciendas del Valle y Tomás Valles Vivar en el cual falleció un hombre de 60 años y derribó postes, le dictaron 6 meses de prisión preventiva.

Tal audiencia señalaron se esta realizando de manera privada dentro de la carpeta de investigación 19/2026//22424 y a través de videoconferencia del tribunal superior de justicia al Hospital Ángeles, donde se encuentra en atención y observación, Luis Fernando Espada Iglesias acusado de homicidio imprudencial en contra del señor Basilio Calderon.

Luis Fernando se encuentra hospitalizado, presuntamente por las lesiones que obtuvo debido al fuerte impacto.

Asimismo una de las líneas de investigación es su consumo de drogas y que al momento del accidente se centraba bajo el influjo de alguna de ellas.

Cabe destacar que es posible que el proceso legal se le sumen más delitos pues esta una investigación abierta pues el acusado atacó a su hijo de 3 años de edad a cuál presuntamente golpeó o dejó caer lastimándolo en el área de la boca la madrugada anterior al accidente el cual se encontraba también en el Hospital Ángeles siendo el menor atendido.