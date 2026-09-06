“No tenemos información de una posible amenaza”, dice Seguridad de Sonora ante la alerta de EU para Nogales

Las autoridades de Seguridad de Sonora minimizaron la alerta emitida por el gobierno de Estados Unidos que restringe las actividades de su personal en la ciudad de Nogales.

En sus redes sociales, la Mesa de Seguridad de Sonora informó que hasta el momento no cuenta con información que confirme una posible amenaza.

“—Las autoridades estadounidenses— no proporcionaron información sobre una amenaza o riesgo determinado, que permita establecer un riesgo concreto para la población en general”, publicaron.

Y añadieron que “las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, hasta el momento tampoco cuentan con información que corrobore una posible amenaza“.

Sin embargo, indicaron que mantendrán las acciones de vigilancia y operativos de prevención en la ciudad de Nogales, así como en todo Sonora.

“Continuaremos atentos a cualquier información que pudiera modificar las condiciones de seguridad en la región.En caso de surgir información adicional, las autoridades correspondientes emitirán oportunamente los avisos y recomendaciones pertinentes”, agregaron.

Este sábado, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para la ciudad de Nogales, casi dos semanas después de la que se anunció para la Mexicali, en Baja California.

Aunque en un inicio las autoridades también minimizaron los riesgos para la población, después confirmaron amenazas de ataques con explosivos en contra de edificios gubernamentales.